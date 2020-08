8Bitdo dévoile son nouveau stick arcade compatible Nintendo Switch

Créateur de manettes de jeu et autres périphériques que nous ne présentons plus, le constructeur 8Bitdo revient à la charge en cette rentrée 2020 avec un tout nouvel accessoire : un stick arcade. Compatible Nintendo Switch et Windows, nous pouvons d'ores et déjà avoir un aperçu de la bête et de ses diverses caractéristiques.

Compatible avec le Nintendo Switch, Windows.

Personnalisation du mapping des boutons et création de macros

Plaque de montage universelle supportant les bâtons d'arcade Sanwa, seimitsu, happ & il

Le mapping des boutons change en fonction du mode, tant sur le plan fonctionnel que visuel

Bluetooth sans fil, 2.4G/ inclus récepteur sans fil 2.4G et support filaire avec câble usb-c inclus

D'ores et déjà disponible en précommande sur les sites de revendeurs américains, le stick arcade est actuellement proposé au prix de 89,99$ et est attendu pour une sortie le 20 octobre prochain.

Source : 8bitdo