8BitDo lance le Retro Cube 2 Speaker - N Edition

8BitDo continue de surfer sur la vague rétro en cette fin de mois d'avril avec un nouvel accessoire aussi compact que séduisant : le Retro Cube 2 Speaker - N Edition. Inspirée du design iconique de la NES, cette petite enceinte cubique de moins de 90 mm de côté reprend les célèbres couleurs gris, rouge et noir qui ont marqué toute une génération de joueurs. Un véritable objet de décoration pour les fans de Nintendo, mais aussi un périphérique moderne pensé pour le quotidien.

Malgré son format mini, le Retro Cube 2 Speaker ne fait pas l’impasse sur les fonctionnalités. Il propose trois modes de connexion : Bluetooth, sans-fil 2.4G et USB filaire, afin de s’adapter aussi bien à une utilisation nomade qu’à un setup gaming sur bureau. Son dock de recharge sans fil intégré permet de garder l’enceinte toujours prête à l’emploi, tout en renforçant la stabilité de la connexion 2.4G.

Un simple interrupteur permet de basculer entre mode musique et mode gaming selon les besoins. Les deux haut-parleurs intégrés assurent un son stéréo riche et équilibré, tandis que le microphone embarqué permet même de passer des appels. Avec jusqu’à 30 heures d’autonomie sur une seule charge, l’enceinte accompagne facilement les longues sessions de jeu ou les déplacements. Le contrôle se fait via un D-pad très nostalgique placé sur le dessus, permettant de gérer le volume, la lecture ou encore l’appairage des appareils. Une idée simple, efficace et immédiatement reconnaissable pour les joueurs de longue date. Disponible officiellement en Europe depuis ce 27 avril 2026 , le Retro Cube 2 Speaker - N Edition est affiché au prix conseillé de 44,99 €.

Fiche technique Retro Cube 2 Speaker - N Edition Nom du produit : Retro Cube 2 Speaker - N Edition

: Retro Cube 2 Speaker - N Edition Marque : 8BitDo

: 8BitDo Prix conseillé : 44,99 € / 39,99 £

: 44,99 € / 39,99 £ Date de sortie : 27 avril 2026

: 27 avril 2026 Dimensions : moins de 90 mm sur chaque côté

: moins de 90 mm sur chaque côté Poids : 450 g

: 450 g Autonomie : jusqu’à 30 heures

: jusqu’à 30 heures Batterie : batterie rechargeable Li-ion

: batterie rechargeable Li-ion Modes de connexion : Bluetooth®, sans-fil 2.4G, USB filaire

: Bluetooth®, sans-fil 2.4G, USB filaire Recharge : dock de recharge sans fil inclus

: dock de recharge sans fil inclus Audio : double haut-parleur stéréo

: double haut-parleur stéréo Microphone intégré : oui

: oui Modes d’utilisation : mode musique / mode gaming

: mode musique / mode gaming Commandes : D-pad intuitif pour volume, lecture/pause et appairage

: D-pad intuitif pour volume, lecture/pause et appairage Design : inspiré de la NES avec coloris gris, rouge et noir

: inspiré de la NES avec coloris gris, rouge et noir Utilisation : bureau, transport, gaming nomade, extérieur (plage, barbecue, voyage)

Source : 8bitdo