8BitDo dévoile son Arcade Controller

L'accessoiriste 8BitDo est de retour sur la scène Xbox et Nintendo Switch avec la sortie d'un nouveau périphérique plutôt dédié aux amateurs de jeux rétro : le Arcade Controller. Proposé sous licence officielle Xbox au tarif de 99,99€, une édition classique compatible PC et Nintendo Switch sera également disponible au tarif de 89,99€ et les deux versions seront disponibles à partir du 15 juillet 2025 . Une idée originale pour une petite partie de Capcom Fighting Collection 2 récemment sorti sur Nintendo Switch ?

Peut-être la manette d'arcade la plus avancée jamais fabriquée, la nouvelle ligne est conçue pour les professionnels, les joueurs de compétition et les fans de manettes de style arcade. Impossiblement mince et idéal pour les tournois, le nouveau contrôleur d'arcade a presque la même taille qu'une feuille de papier A4, mesure 1,6 cm d'épaisseur et fait presque un tiers de la taille du bâton d'arcade standard de 8BitDo. Optez pour le filaire pour un lag minimum et les tournois ou pour le sans fil, c'est vous qui décidez ! Les joueurs peuvent profiter d'une connexion sans fil 2.4G solide comme le roc grâce à l'adaptateur inclus qui se range magnétiquement dans la base de la manette, ou connecter un câble pour jouer en mode filaire. Sur la version standard, les options de connectivité sont encore plus nombreuses grâce à la technologie Bluetooth® utilisable sur la Switch. En mode sans fil, les joueurs peuvent profiter de 20 à 40 heures d'utilisation grâce à la puissante batterie rechargeable Li-ion. Compatible avec Switch et Windows. 3 modes de connexion - Connectez-vous à la Switch via Bluetooth, à Windows via 2.4G, ou à l'un ou l'autre des appareils via un câble.



Sans levier. Précision ultime - La disposition arcade de tous les boutons et la conception à quatre mouvements offrent une précision inégalée et des entrées ultra-rapides. Exécutez des combos avec plus de rapidité et de contrôle.



Ultrafin et compact - De la taille d'une feuille A4 et d'une épaisseur de 1,6 cm. Combattez n'importe où et n'importe quand.



Circuit imprimé remplaçable à chaud - Comprend 16 interrupteurs mécaniques à profil bas Kailh Wizard, ce qui vous permet de les personnaliser en fonction de vos besoins.



Programmable et pratique - Remappez P1, P2, P3 et P4 avec un mappage rapide. Comprend des capuchons de verrouillage remplaçables et un panneau de commande indépendant.



Conçu pour les pros - Équipez-vous de fonctions prêtes pour l'esport, notamment le nettoyage SOCD et le verrouillage pour les tournois, la disposition dynamique des boutons et la prise en charge du logiciel 8BitDo Ultimate V2.

