80 Days et Overboard! reviennent dans une compilation physique sur Nintendo Switch

Sortis respectivement en 2019 et en 2021 sir l'eShop de la Nintendo Switch, 80 Days et Overboard! reviennent dans une toute nouvelle compilation sobrement intitulée 80 Days & Overboard. Attendue en version physique pour le 28 octobre 2022 , nous vous laissons un récapitulatif des deux titres ci-dessous, ainsi que le trailer de présentation de la compilation.

80 Days

Dans cette réinterprétation steampunk du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, les joueurs partent en voyage pour faire le tour du monde. Dans le rôle de Passepartout, le valet de chambre de Phileas Fogg, vous devez définir l'itinéraire, gérer le budget, veiller à la santé et au bien-être de votre maître et rentrer à Londres avant la fin du temps imparti. Le jeu a été acclamé par la critique et a été l'un des meilleurs jeux de 2014, selon le Time Magazine ! Caractéristiques : Visitez plus de 170 villes sur mesure lors de votre voyage autour du monde.

Découvrez des moyens créatifs de voyager - en train, en dirigeable, en ville mobile, en marcheur sur glace, en hydroglisseur et bien plus encore....

Perdez-vous dans un monde steampunk à l'histoire alternative richement imaginé et diversifié, créé par les auteurs primés Meg Jayanth et Jon Ingold.

Vivez un voyage unique avec des milliers de choix pour des possibilités et une rejouabilité infinies.

Appréciez les visuels saisissants de style Art déco de Jaume Illustration.

80 jours n'est pas une fin - pouvez-vous le faire en moins de temps ?

Overboard!

Votre mari a été assassiné ! Il y a juste un problème - vous l'avez tué. Vous avez maintenant huit heures pour dissimuler votre crime et vous enfuir sans être prise. Faites accuser les autres passagers, dissimulez les preuves et trouvez un moyen de vous en sortir avant que le temps ne soit écoulé dans ce jeu primé par la Writers' Guild et Apple Design.

Caractéristiques :