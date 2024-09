8-Bit Adventures 2 - Une nouvelle aventure rétro débarque sur Nintendo Switch

Si vous aimez les RPG rétros, PR Hound vient d'annoncer en partenariat avec le développeur australien Critical Games que leur jeu 8-Bit Adventures 2 allait enfin quitter la plateforme PC pour s'inviter sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Disponible à partir du 16 octobre 2024 sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Explorez et plongez dans un monde vaste et varié, animé par des graphismes 8 bits éclatants, une musique mémorable fidèle à la NES et des personnages inoubliables.

Les joueurs peuvent profiter de combats stratégiques et dynamiques au tour par tour qui se concentrent sur les compétences uniques des personnages, l'échange des membres du groupe, la gestion de l'ordre du tour et le déclenchement de puissantes attaques d'équipe et de coups de grâce Omega Burst - aucun combat aléatoire ni aucun entraînement obligatoire n'est requis.

Un point d'entrée parfait dans la série, une histoire pour les nouveaux joueurs comme pour les habitués !

Caractéristiques