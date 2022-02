7th Sector s'offre une sortie en boîte sur Nintendo Switch

Sorti en février 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, 7th Sector vient d'annoncer sa sortie en version physique que Nintendo Switch et PS4. Strictly Limited Games vient en effet de signer un partenariat avec Sometimes You pour proposer le titre sur sa boutique en ligne en édition limitée. Les précommandes débuteront le 27 février 2022, et il sera possible d'acquérir le toute en deux versions :

Limited Edition - Une édition classique à 29,99€ proposée à 2500 unités sur Nintendo Switch

- Une édition classique à 29,99€ proposée à 2500 unités sur Nintendo Switch Special Limited Edition - Une édition collector à 49,99€ proposée à 1500 unités sur Nintendo Switch

Contenu de la Special Limited Edition :

Boîte exclusive en édition limitée

CD de l'OST

Poster réversible

Lot de 2 aimants

3 cartes artistiques en acrylique

Lot de 5 cartes postales

2 autocollants

Manuel de jeu coloré

À propos du jeu

Situé dans un monde cyberpunk, le jeu d'aventure et de réflexion de l'équipe d'un seul homme/développeur Sergey Noskov offre au joueur un monde atmosphérique et dystopique avec beaucoup de choses à découvrir. Toujours accompagné d'une bande sonore immersive qui souligne l'atmosphère lugubre du jeu. Tout en résolvant différentes énigmes uniques et en collectant des informations, vous en apprenez de plus en plus sur le monde et son histoire. Incarnez plusieurs "personnages", chacun ayant des compétences individuelles qui vous permettent d'utiliser différents appareils et machines dans ce monde. En commençant par une étincelle dans une ligne électrique, vous passerez par différentes zones au fur et à mesure de la progression du jeu. Vous finirez par contrôler des drones ou des robots pour résoudre des énigmes jusqu'à ce que vous atteigniez l'une des quatre fins différentes en fonction de vos choix et de vos actions. Le gameplay ingénieux et l'atmosphère unique ont à juste titre valu à ce jeu le prix du meilleur jeu indépendant (DevGAMM 2019) et le prix de l'excellence en art visuel (DevGAMM 2019). Laissez-vous convaincre par ce joyau indé ! Un cadre cyberpunk atmosphérique

Plusieurs "personnages" avec des compétences individuelles à contrôler

Différentes énigmes uniques à résoudre

Style graphique et son immersifs

Source : Strictlylimitedgames