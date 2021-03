7 Years From Now - Embarquez pour un voyage surréaliste sur Nintendo Switch

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle aventure narrative à vous mettre sous la dent, PQube, Fumi et Room 6 devraient avoir de quoi vous satisfaire. Après un lancement en 2017 sur mobile et plus de 6 millions de téléchargement, le titre acclamé 7 Years From Now s'apprête à faire son entrée sur Steam et Nintendo Switch. Attendu pour le 28 mai sur l'eShop nous vous laissons ci-dessous un descriptif du jeu, ainsi que sa bande-annonce.

Développé comme un travail d'amour par Mafumi Yoshida, une équipe de développement unipersonnelle, 7 Years From Now est une expérience narrative unique et émotive basée sur l'absence de combat. Embarquez pour un voyage surréaliste en retraçant les étapes de vieux souvenirs perdus 7 ans auparavant. Incarnez le lycéen Haruto Soraki qui retourne dans sa ville natale pour retrouver la mémoire après avoir été impliqué dans un accident dont il ne sait rien. Caractéristiques : Une expérience solo mature, émotionnelle et déchirante.

Tous les DLC sont inclus, y compris l'épilogue, l'histoire secondaire, le glossaire et le mode sonore.

Évalué 4,9 / 5 sur iOS, 4,6 / 5 sur Google Play

Gagnant de 5 prix, dont celui du meilleur jeu indépendant de Vivo et celui du jeu le plus excitant de Huawei.

Téléchargé plus de 6 000 000 de fois sur mobile.

Lancement sur Steam et Nintendo Switch le 28 mai 2021.