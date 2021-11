6Souls - Jack et son fidèle chien Butch partent à l'assaut de la Nintendo Switch

Développé par BUG-Studio et édité par Ratalaika Games, 6Souls est un petit jeu aventure / plateforme rétro à paraître sur l'eShop de la Nintendo Switch pour le 3 décembre 2021 . Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer officiel du jeu, accompagné d'un premier descriptif.

Un pont trop loin ?

Jack et son fidèle chien Butch sont de grands amateurs d'aventures et tombent un jour sur une carte dans laquelle ils trouvent les détails d'un château abandonné de la famille Clifford, alors ils se lancent avec enthousiasme à la recherche d'un éventuel trésor.

Ils s'empressent donc de partir à la recherche d'un éventuel trésor. Il apparaît rapidement que l'accès au château n'est pas si simple. Alors qu'ils se dirigent vers le pont du château, celui-ci s'effondre et ils doivent sortir de l'abîme par le sous-sol du château, dans lequel ils trouvent la première âme (l'âme du palais), qui demande de l'aide...............

L'histoire de 6Souls est présentée de manière intéressante et inventive avec son enchevêtrement d'événements qui se dénouent au fur et à mesure que l'on avance. 6Souls présente 10 chapitres principaux, avec plus de 80 niveaux en mode de jeu normal, et plus de 120 niveaux en mode difficile, avec des boss, cette présentation délicieuse offre de nombreuses surprises cachées qui vous entraînent plus profondément dans l'histoire.

Astucieux !

L'interaction entre Jack et son chien s'adapte tout au long de l'histoire. Il y a des parties des niveaux où Jack ne peut pas se faufiler, car les passages sont très étroits, mais Butch peut le faire. Jack transporte son chien Butch dans un sac à dos. Butch sort du sac à dos et se glisse dans la fente du niveau, après quoi le joueur prend le contrôle de Butch. Butch est plus rapide, plus agile et possède également un double saut. Butch apportera à Jack les clés pour terminer le niveau. Il y aura également une partie du jeu dans laquelle le joueur devra SEULEMENT jouer EN TANT QUE BUTCH, et cela aura des mécanismes de "furtivité". SPOILER : Selon l'intrigue, Jack est capturé et Butch part à la recherche de Jack pour le sauver. Le joueur devra se cacher derrière les caisses des orcs pour ne pas se faire prendre par eux.