60 Millions de Consommateurs décerne le "Cactus du produit trop fragile" à la Nintendo Switch

Comme tous les ans depuis trois ans, le magazine 60 Millions de Consommateurs décerne ses "Cactus de la Conso", des prix attribués aux produits qui ont engendré le plus de plaintes de la part des consommateurs durant l'année. Si la SNCF reçoit le Cactus d'Or 2019 à cause de la suppression de nombreux guichets en gare provoquant des attentes parfois démesurées, la Nintendo Switch reçoit quant à elle, le "Cactus du produit trop fragile" notamment à cause de ses Joy-Con avec leur joystick trop souvent défaillant (ou "dérivant") dont le problème n'est ni reconnu ni pris en compte par Nintendo.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Nintendo est épinglé de la sorte pour le problème dit du Joy-Con Drift. Il y a un mois, l'UFC-Que Choisir avait déjà alerté les consommateurs sur "l'obsolescence programmée des Joy-Con" de la Switch et même lancé un appel à témoignages... Un recours collectif est d'ailleurs envisagé aux Etats-Unis (voir là). Pour autant, il semblerait que Nintendo fasse toujours la sourde oreille au sujet de ce problème qui touche de très nombreux joueurs et qui, assurément, mérite bien un Cactus...

