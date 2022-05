505 Games annonce son premier showcase pour le 17 mai 2022

L’éditeur 505 Games continue de renforcer son catalogue de jeux au fil des ans, au point de commencer à nager dans le même bassin que les plus gros poissons du secteur. Fort de cette nouvelle dynamique, l'éditeur vient d'annoncer son tout premier Showcase qui se déroulera le 17 mai 2022 à partie de 15h00 heure française sur sa chaîne Youtube. Devant durer une heure environ, cet événement sera l'occasion de découvrir les dates de sortie des prochain titres de leur catalogue, mais aussi de découvrir quelques titres gardés secret jusque-ici.

Animé par Patrice Bouédibéla, ancien présentateur MTV, le showcase présentera aux joueurs des productions éditées fièrement par 505, proposant du contenu jamais vu auparavant, des annonces de la part de développeurs culte, et des interviews plus poussées avec les équipes de développement.

« Alors que 505 continue de grandir, nous trouvions important de célébrer les jeux et le travail des développeurs avec qui nous sommes fiers de travailler » disait Neil Ralley, Président de 505 Games. « Avec ce tout premier showcase, nous sommes ravis de pouvoir présenter une poignée des titres qui arriveront en 2022 et après. C’est un honneur de savoir que les joueurs nous suivent et nous avons hâte qu’ils découvrent ce que nous avons à leur proposer ».