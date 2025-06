40 Sports Games in 1 annoncé en version physique sur Nintendo Switch

Le distributeur Maximum Entertainment France vient d'annoncer que la compilation de jeux de sport 40 Sports Games in 1 sera finalement disponible à partir du 28 août 2025 en édition physique sur Nintendo Switch et PS5. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous, ainsi qu'un aperçu des boîtes de jeu.

Avec 40 sports uniques, dont 6 jeux inédits, cette collection tout-en-un offre des compétitions et du divertissement sans fin pour les joueurs de tous âges.

Que vous soyez un joueur occasionnel ou un compétiteur chevronné, 40 Sports Games in 1vous offre une rejouabilité et du divertissement sans fin, seul ou avec vos amis et votre famille.

S'appuyant sur le succès de 34 Sports Games in 1, 40 Sports Games in 1 est plus grand et meilleur que jamais, ajoutant aux classiques tels que le football, le bowling, le volleyball, le golf, les courses hippiques et bien d'autres encore, les nouveaux jeux suivants :

Tir à la corde – La force de l'équipe rencontre le timing dans cette intense bataille de tir à la corde.

Aviron – Pagayez vers la victoire dans cette course effrénée sur

l'eau.

Saut en hauteur – Sautez avec précision et style dans cette épreuve classique d'athlétisme.

Taekwondo – Entrez dans le dojo et testez votre maîtrise des arts martiaux.

Bataille de boules de neige – Esquivez, cachez-vous et lancez !

Triple saut – Le rythme et la vitesse s'allient dans cette épreuve athlétique ultime.

Au fur et à mesure que vous participez aux compétitions, gagnez des récompenses et débloquez une large gamme de costumes. Affichez votre style personnel et démarquez-vous dans chaque épreuve grâce aux options de personnalisation des personnages.