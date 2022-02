35MM - Une Russie Post Apocalyptique à découvrir sur Nintendo Switch

Nouveau jeu édité par Sometimes You, 35MM est une nouvelle aventure post-apocalyptique réalisée par les créateurs de 7th Sector et In rays of the Light. Attendu pour le 2 mars 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch et actuellement en précommande au prix promo de 7,99€, nous vous laissons découvrir le trailer de ce jeu d'aventure, afin que vous vous mettiez davantage dans l'ambiance.

L'histoire post-apocalyptique de deux voyageurs qui se lancent dans un long voyage à travers des contrées abandonnées après une pandémie. Cette catastrophe a décimé une grande partie de la population mondiale, les infrastructures se sont effondrées, et la vie telle qu'on la connaissait n'est plus qu'un souvenir. Le temps où l'humain adaptait son environnement pour son bénéfice est révolu et maintenant, pour survivre, c'est lui qui devra s'adapter. Vous devrez incarner un personnage dont le chemin traverse des villes désertes de Russie, les champs et les forêts de ce vaste pays, et même une installation souterraine secrète. Qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous ? Nous n'aurons la chance de le savoir qu'à la fin !

Cette histoire d'aventure vous permettra d'explorer de manière détaillée un certain nombre de lieux intéressants regorgeant d'objets et de secrets dans une Russie post-apocalyptique. Au cours de votre voyage, vous collecterez des fournitures, de la nourriture, des piles ou batteries, et des armes, résoudrez des quêtes, et ferez progresser le scénario qui peut mener à plusieurs fins différentes en fonction de vos actions.