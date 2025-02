Trois aventures romantiques se mettent en boîte sur Nintendo Switch

Si le genre du Visual Novel est une denrée rare dans nos contrées, cela l'est encore plus en version physique. Passé expert dans l'édition de titres de ce genre, PQube a signé un partenariat avec Maximum Entertainment France pour proposer dans l'Hexagone ni une, ni deux, mais bien trois nouvelles aventures romantiques sur Nintendo Switch en versions physiques, dont une disponible dès à présent :

GENSO MANÈGE - 31 Janvier 2025

- Him The Smile and Bloom - 27 Février 2025

- Bustafellows Season 2 - 22 mai 2025

GENSO MANÈGE

Un carnaval de romance magnifiquement produit ! Suivez Emma alors qu'elle tente de réveiller ses pouvoirs magiques afin d'aider un groupe éclectique de personnages, tous piégés à l'intérieur d'un parc d'attractions itinérant magique. Ayant perdu ses souvenirs dans un accident lorsqu'elle était enfant, Emma doit redécouvrir son passé à travers l'amour et l'amitié.

HIM, THE SMILE AND BLOOM

Un roman Otome rafraîchissant pour adulte qui retrace la vie de 4 couples, et centré autour d'un fleuriste local.

Him, The Smile and Bloom est une exploration de la relation qui nait entre 2 adultes et les hauts et les bas de leur romance. Avec 12 fins à découvrir, qui feront battre votre cœur plus vite avant de le faire fondre.

BUSTAFELLOWS SEASON 2

Bustafellows revient !

La série à succès Bustafellows continue avec une toute nouvelle saison ! Avec le gang de détectives que vous connaissez et adorez, et qui sont toujours suivis par les ennuis. Découvrez leur histoire dans cette expérience cinématographique, alors que vous rencontrez de nouveaux personnages, faites des choix importants et aidez à résoudre les crimes sombres et innommables qui affligent New Sieg.