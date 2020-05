2K Games opte pour le fun avec WWE 2K Battlegrounds

C'est désormais officiel, il y aura pas de WWE 2K21 cette année sur consoles, ce qui a provoqué la colère chez certains fans de catch. Il faut dire que l'édition 2020 a eu un accueil très mitigé notamment du fait que Visual Concepts n'ai pas pris le temps de corriger les nombreux bugs de l'édition précédente WWE 2K19, qui ont pourtant été signalés par les joueurs. Et que dire de la version Switch de WWE 2K18 qui était (et qui est encore aujourd'hui) tout simplement injouable...

Cependant, 2K prend tout le monde de revers et annonce la sortie d'un nouveau jeu de catch dont le projet a était confié à Saber interactive qui s'est occupé de NBA Playgrounds. WWE 2K Battlegrounds abandonne le coté réaliste et simulation pour laisser place à un jeu plus arcade et fun. Comme vous pouvez le voir sur la bande d'annonce, on retrouve The Rock, John Cena, Becky Lynch ainsi que Charlotte Flair entrain de se battre dans un style graphique très cartoon.

Attendu pour cet automne , si 2K n'a pas encore communiqué sur la sortie du jeu sur Nintendo Switch, la fiche du jeu créée sur le site de l'ESRB indique bien la console hybride comme plateforme. Il ne reste donc plus qu'à attendre pour avoir confirmation.

Source : Esrb