12 Minutes, le thriller psychologique inspiré de Majora's Mask, annoncé sur Nintendo Switch

Après une sortie remarquée sur les machines Microsoft, il est temps pour le thriller psychologique qui boucle 12 Minutes de débarquer sur la Nintendo Switch. En effet, les éditeurs du jeu Annapurna Interactive et le développeur Luis Antonio se sont joint pour annoncer que le titre débarquera sur la console hybride dès le 7 décembre prochain . Dans ce thriller vu du dessus vous aurez, comme son titre l'indique, 12 minutes pour vivre et revivre en boucle la même histoire et découvrir le fin mot de l'histoire. À la manière d'un Majora's Mask vous garderez votre progression et vos connaissances d'une boucle à la suivante. Vous pouvez découvrir son ambiance marquée et son concept mieux illustrés dans la bande-annonce ci-dessous.

12 Minutes est un thriller interactif en temps réel et vue verticale, avec une interface simple de type cliquer/déposer. Avec les voix de James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe.



Ce qui s’annonçait comme une soirée romantique avec votre épouse se transforme en cauchemar lorsqu’un inspecteur de police débarque chez vous, accuse votre femme de meurtre et vous bat à mort...



Et vous voilà soudainement transporté au moment exact où vous avez ouvert la porte, enfermé dans une boucle temporelle de DOUZE MINUTES, condamné à revivre la même terreur encore et encore...



À moins de réussir à utiliser votre connaissance des événements à venir pour les modifier et briser cette boucle.



12 Minutes mélange la tension onirique de SHINING, l’atmosphère claustrophobique de FENÊTRE SUR COUR et la structure fragmentée de MEMENTO.