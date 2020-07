112th Seed - Un puzzle plateformer rétro prend racine sur Nintendo Switch

Si vous aimez les jeux mêlant puzzle et jeux de plateformes, l'éditeur eastasiasoft devrait avoir de quoi vous contenter. Leur dernier projet en date prénommé 112th Seed et développé par Nerd Games et Slider Games sortira le 6 août sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 4,99€. Nous vous laissons ci-dessous un premier trailer ainsi qu'un descriptif.

A propos du jeu : Dans un avenir où la Terre est devenue inhabitable et où la nourriture est si rare que la plus grande partie de l'humanité a péri, prenez le rôle d'une graine qui pourrait redonner espoir ! Faites votre chemin à travers les derniers laboratoires construits pour cultiver une espèce de plante capable de survivre dans n'importe quel environnement. Résolvez des énigmes, évitez les pièges, cultivez des plantes et trouvez une issue dans ce jeu de plateformes pixelisé décontracté mais stimulant. Caractéristiques : Traversez plus de 70 niveaux de puzzle à défilement latéral.

Obtenez des compétences spéciales pour surmonter les obstacles qui se dressent devant vous.

Réessayez les étapes autant de fois que nécessaire.

Profitez de la conception de niveaux de taille réduite pour des sessions de jeu rapides.

Surmontez les difficultés croissantes des laboratoires !

Source : Eastasiasoft