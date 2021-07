112 Operator vous appelle à l'aide sur Nintendo Switch

Suite plus ou moins directe, si l'on peut dire, de 911 Operator, 112 Operator vient d'annoncer son arrivée prochaine sur Nintendo Switch. Dans ce jeu de gestion de services d'urgence dans une ville remplie d'événements tragiques et impressionnants, vous devrez faire face et gérer au mieux les diverses situations qui vous attendent, de l'attaque terroriste aux catastrophes naturelles ou encore aux émeutes, la vie des services d'urgence n'est pas du tout tranquille.

112 Operator vous demandera donc de vous mettre au service des autres et de sauver le monde en envoyant vos équipes dès le 23 juillet prochain . Serez-vous le sauveur que la ville mérite ? Ou celui dont elle a besoin ?