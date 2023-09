1000xRESIST - Un jeu d'aventure d'un nouveau genre annoncé sur Nintendo Switch

Fruit du studio indépendant asiatique / canadien sunset visitor 斜陽過客 , 1000xRESIST est un nouveau jeu d'aventure à destination du PC et de la Nintendo Switch. Attendu pour le premier trimestre de l'année 2024, les développeurs nous promettent une histoire ne ressemblant à aucune autre, où les rebondissements et changements de perspectives seront légions. Pour avoir un premier aperçu de ce à quoi ressemble ce mélange de genres, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

1000xRESIST se déroule dans un futur lointain, où l'humanité a été pratiquement anéantie par une mystérieuse maladie propagée par des extraterrestres connus sous le nom d'"Occupants". Il n'y a qu'une seule survivante, une adolescente appelée Iris, qui est en quelque sorte immunisée. 1000 ans plus tard, Iris est non seulement immunisée mais immortelle et a donné naissance à une nouvelle société de "Sœurs" composée exclusivement de ses propres clones. Elles la vénèrent comme ALLMOTHER et remplissent consciencieusement la mission qui leur a été assignée, craignant toujours la menace de l'Occupant à la surface.

1000xRESIST est une histoire qui ne ressemble à aucune autre, avec des changements de perspective à la fois littéraux et métaphoriques. Le jeu mélange aventure à la troisième personne, roman visuel et simulateur de marche à la première personne, tout en apportant des rebondissements et des révélations au joueur jusqu'à ce qu'il remette en question tout ce qu'il croit savoir.

1000xRESIST est le premier jeu de sunset visitor 斜陽過客, un studio indépendant composé majoritairement de créateurs de la diaspora asiatique-canadienne ayant une dizaine d'années d'expérience en danse, théâtre, musique, cinéma, arts visuels et nouveaux médias. 1000xRESIST est né d'un ensemble éclectique d'inspirations, dont les jeux, les anime, le cinéma et le théâtre, et raconte une histoire comme seul un jeu peut le faire, tout en apportant des idées nouvelles à la narration interactive.

Vous incarnez Watcher, la sœur qui a le grand privilège de revivre et d'interpréter les souvenirs de ALLMOTHER par le biais d'un processus connu sous le nom de Communion. Alors que vous entamez votre première communion, votre engagement envers votre devoir est résolu et inébranlable... jusqu'à ce que votre sœur la plus proche, Fixer, vienne vous faire une dangereuse révélation. On vous a menti. L'ALLMOTHER n'est pas ce qu'elle prétend être.