10 Seconds to Win! - Une course contre la montre débute cette semaine sur Nintendo Switch

Si les jeux comme Super Meat Boy n'ont plus de secrets pour vous et que vous recherchez une nouvelle expérience de plateformes exigeante, eastasiasoft propose aux joueurs de découvrir 10 Seconds to Win! Disponible à partir du 6 mars sur l'eShop de la Nintendo Switch, le titre vous proposera de compléter une centaine de niveaux truffés de pièges en moins de 10 secondes.

Incarnez un petit héros blond et agile qui saute et s'élance sur le chemin de la gloire dans 10 Seconds to Win ! Dans ce jeu de plates-formes de précision, vous n'avez que 10 secondes pour relever chaque défi sur un seul écran. Élancez-vous, courez et faites des sauts aériens pour éviter les pics, les lames de scie tournantes et bien d'autres dangers pour, au final, tenter de décrocher un trophée. Parviendrez-vous à maîtriser les 100 niveaux à la difficulté croissante dans le délai imparti ? Caractéristiques : Maîtrisez 100 niveaux de plates-formes à la difficulté croissante !

Évitez les pièges à pointes, les obstacles, les lames de scie tournantes et bien d'autres dangers.

Faites la course contre la montre et atteignez l'objectif en moins de 10 secondes !

Découvrez des contrôles serrés pour des sauts et des mouvements de précision.

Réapparaissez instantanément et réessayez les niveaux autant de fois que nécessaire !

Source : Nintendo