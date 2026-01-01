007 First Light - Les règles de l'espionnage se dévoilent en vidéo

Alors que nous avons appris récemment le report de la version Nintendo Switch 2 pour l'été 2026 sans plus de précisions, 007 First Light continue sa communication avec un nouveau trailer mettant une nouvelle fois le gameplay en avant. IO Interactive et Amazon MGM Studios nous propose de découvrir les principales fonctionnalités de 007 First Light, et ce ce qu’implique le rôle d’une nouvelle recrue du MI6. Le numéro 007 devra se mériter : les joueurs découvriront une histoire originale et unique, où chaque situation pourra être abordée par la discrétion, le bluff ou l’action pure.

La toute nouvelle bande-annonce révèle comment 007 First Light met la créativité au cœur du gameplay grâce à son Approche Créative. S’appuyant sur l’expertise d’IO Interactive en matière de thriller d’espionnage, le jeu est conçu pour permettre aux joueurs d’aborder les objectifs à leur manière, en misant sur l’improvisation et la rapidité de réflexion :

Espionnage (Spycraft) : infiltrez des lieux en analysant votre environnement et en gardant toujours une longueur d’avance. Écoutez discrètement pour obtenir des informations, identifiez des opportunités d’accès à vos objectifs, puis usez de bluff et de subterfuge pour progresser dans des zones surveillées sans déclencher l'alerte.

​Gadgets (Section Q) : composez votre équipement de mission autour d’outils dédiés à l’infiltration, aux diversions et à la résolution créative des situations. Dans 007 First Light, James Bond aura accès à plusieurs gadgets: le Q-Lens (met en évidence les informations utiles et les appareils piratables), la Q-Watch (active des gadgets et interactions pour détourner l’attention ou neutraliser des menaces), le bracelet laser (peut étourdir les ennemis, ouvrir de nouveaux passages ou créer des diversions ​ ​ en exploitant l’environnement), le téléphone fléchettes (écarte discrètement les ennemis du passage), les capsules fumigènes (réduit la visibilité à courte portée), la mine flash (produit un éclat lumineux pour étourdir brièvement les adversaires), et bien plus encore.

​Combat : lorsque la furtivité ne suffit plus, combattez avec intelligence. Les joueurs peuvent utiliser l’environnement pour neutraliser leurs ennemis au corps à corps, fondre sur eux avant qu’une fusillade n’éclate, ou activer leur Concentration afin de ralentir l’action pour réaliser des désarmements précis et des éliminations ciblées. Les armes constituent elles aussi des outils polyvalents : à court de munitions, il sera possible de les lancer pour étourdir un adversaire.

Les joueurs pourront également profiter du mode Simulations Tactiques, conçu pour améliorer leurs compétences après chaque mission. Axé sur la rejouabilité, ce mode se débloque une fois l’entraînement de Bond terminé. Installé dans un espace exclusif du MI6 dirigé par le Dr Selina Tan, incarnée par Gemma Chan, le TacSim dispose de consoles interactives ainsi que d’une vitrine présentant les objets à collectionner en jeu. Il propose plusieurs missions qui se débloquent au fil de la progression dans l’histoire et met les joueurs au défi d’améliorer constamment leurs performances d’agent. Chaque mission est évaluée via le Score de l’agent et prend en charge des classements mondiaux ainsi que des classements entre amis. En terminant les Missions TacSim, les joueurs gagnent de l’XP et des renseignements : l’XP augmente leur niveau d’accréditation afin de débloquer de nouveaux skins pour les armes et gadgets, ainsi que des éléments cosmétiques, tandis que les renseignements permettent d’acquérir ces nouveaux skins et objets cosmétiques.