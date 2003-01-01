007 First Light - Lenny Kravitz donne ses traits et sa voix au personnage de Bawma

IO Interactive et Amazon MGM Studios ont annoncé que Lenny Kravitz, lauréat de plusieurs Grammy Awards, rejoint le casting de 007 First Light. dans le rôle de Bawma le Roi des Pirates, leader charismatique et imprévisible d’un puissant réseau de trafic d’armes. Lenny Kravitz prêtera à la fois sa voix et son apparence à Bawma, un personnage qui brouille la frontière entre allié et adversaire dans la mission de Bond. Nous vous laissons découvrir le trailer de cette annonce ci-dessous. Pour rappel, 007 First Light sortira le 27 mars 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents.

Lors des Game Awards, Bawma est apparu dans une nouvelle bande-annonce, mettant James Bond et son mentor du MI6, John Greenway, dans une situation délicate, afin d’écarter toute interférence extérieure. Bawma est le leader énigmatique d’Aleph, un vaste réseau de trafic d’armes opérant à travers tout l’Ouest du globe. À 17 ans, il avait déjà gravi les échelons de la piraterie moderne et fait d’un cimetière de navires abandonnés en Mauritanie la base de son empire.