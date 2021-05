0 Degrees va venir jeter un froid avec ses puzzles et ses plateformes

Préparez-vous à frissonner, le jeu d'action-platformer 0 Degrees débarque sur Nintendo Switch bien déterminé à refroidir les plus ardents joueurs qui voudront s'essayer à son périple et résoudre ses puzzles. Prévu sur l'eShop, au prix de 4,99 euros, le 19 mars prochain , le jeu est développé et publié par Eastasiasoft .

Très inspiré par le jeu Celeste, celui-ci pourrait éventuellement plaire aux amateurs de challenges et de niveaux de plateformes bien huilées avec en plus la petite thématique polaire du jeu qui rend assez bien visuellement. Nous vous avons joint ci-dessous quelques informations supplémentaires, quelques images du jeu et enfin sa bande-annonce afin de mieux vous faire une idée de ce qui vous attend dans 0 Degrees.

Découvrez 0 Degrees, un jeu d'action de type plates-formes à l'ambiance hivernale proposant des énigmes rafraîchissantes pour joueurs de tous âges et de tous niveaux. Vous incarnez un alpiniste en pixel art qui se fraie un chemin à travers des champs de glace, des sommets enneigés, des grottes sombres et des pièges mortels. Aidez-le à surmonter de mystérieux dangers et de redoutables obstacles au cours de 40 niveaux uniques.

L'objectif est simple : il s'agit de relever des défis sur un seul écran, de l'entrée jusqu'à la sortie, puis de passer au niveau suivant, chaque nouveau niveau étant plus difficile que le précédent. Localisez et déverrouillez les points de passage en activant des interrupteurs, en ouvrant des portes et en trouvant des cristaux spéciaux. Vous pourrez même former des blocs de glace pour franchir des brèches ou atteindre des corniches. Empilez ces blocs les uns sur les autres, faites-les tomber ou lancez-les sur des piques et des interrupteurs. Et si vous vous retrouvez dans un passage étroit ou si vous tombez d'une falaise, ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez reprendre n'importe quel niveau depuis le début afin de retenter votre chance ou d'essayer de faire mieux.

Caractéristiques :

• Vivez une aventure hivernale à travers des paysages déroutants.

• Franchissez 40 niveaux de plus en plus difficiles en courant et en sautant.

• Formez des blocs de glace pour poursuivre votre chemin ou éviter les dangers mortels.

• Profitez de jolis graphismes en pixel art à l'esthétique hivernale.