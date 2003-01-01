Le mieux c de contacter le SAV de Nintendo. Ils te feront un devis. Si c'est un problème interne et que ta console n'a pas été trafiquée, ils pourront même le prendre en charge. mais je n'ai jamais entendu. Perso, un problème comme celui-là. On dira que ta console se bloque.

Nintendo peut bloquer les consoles trafiquées, et les débloquer si tu prouves ta bonne fois (achat de la console d'occasion par exemple).

désolé mais je ne peux pas te dire grand chose d'autres si ce n'est bon courage.