Salut j'ai un souci avec ma switch qui au bout de 5 à 10 minutes plante et se relance toute seule
J'ai écumé les forums et les tutos youtube, j'ai reset factory mais rien n'y fait.
Je suis aller chez micromania et le tarif de la réparation est limite plus chere que d'en racheter une d'occasion en bon état...
Est-ce que vous avez déjà eu un cas similaire ?
merci d'avance
Salut j'ai un souci avec ma switch qui au bout de 5 à 10 minutes plante et se relance toute seule
Le mieux c de contacter le SAV de Nintendo. Ils te feront un devis. Si c'est un problème interne et que ta console n'a pas été trafiquée, ils pourront même le prendre en charge. mais je n'ai jamais entendu. Perso, un problème comme celui-là. On dira que ta console se bloque.
Nintendo peut bloquer les consoles trafiquées, et les débloquer si tu prouves ta bonne fois (achat de la console d'occasion par exemple).
désolé mais je ne peux pas te dire grand chose d'autres si ce n'est bon courage.