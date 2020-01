Bonjour à tous,

Voilà j'ai reçu il y a quelques semaines une Raspberry Pi (un micro-ordinateur, j'ai mis un lien en bas) et j'ai pour idée d'intégrer cette dernière dans un boitier de NES (j'aime beaucoup le look de cette console, et étant naturellement imosante il est facile d'y intégrer la Raspberry) un peu comme lui.

Je suis donc à la recherche d'une vieille console hors d'usage (ça serait dommage de détruire une NES fonctionnelle), pas trop jaunie et en bon état général. Le top serait d'avoir le boitier d'alimentation avec, mais ce n'est pas non plus une nécessité.

Voilà, j'ai déjà cherché sur Leboncoin, Ebay et autres mais si vous autres avez des pistes pour me fournir elles sont les bienvenues.