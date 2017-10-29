Question eshop et Switch
le_slip_jaune
Le 29/10/2017 à 15:57

Bonjour

Je me pose une question existentielle. Si j’achète mes jeux sur eshop et que j’ai deux switch, je peux y jouer sur les deux?

merci d’avance

wildy
Le 29/10/2017 à 17:58

je ne vais pas beaucoup t'aider mais je pense que oui car les jeux sont reliés à un compte et non plus à une console comme c'était le cas avec la wii u par exemple. sur xbox c'est comme ça mais tu dois impérativement jouer connecté sur ta seconde console (celle qui n'a pas telechargé le jeu en premier)

Jean20B
Le 29/10/2017 à 18:12

La question c'est est-ce-que tu peux connecter le même compte Nintendo Network sur plusieurs Switch

Sinon pour la Wii U je pense que les jeux sont aussi reliés au compte, lors d'un transfert vers une autre console ça vérifie les jeux achetés avec le compte pour que l'on puisse les télécharger sur l'eShop sur l'autre console

plumber
Le 29/10/2017 à 18:20

Aucune idée, par contre ci c'était le cas on pourrait ce créer un compte qu'ont partageraient et chacun achètera un jeu et tous le monde pourrait avoir accès aux jeux, non ?

wildy
Le 29/10/2017 à 18:32

tiens c'est cadeau :-)

https://www.youtube.com/watch?v=XV0FrxK3bNI

sup
Le 29/10/2017 à 20:15

Non, le monsieur il ne demande pas à passer d'une Switch à une autre mais d'utiliser ses jeux sur deux consoles.

La réponse est oui et non :
Il est possible de connecter un identifiant sur plusieurs switch (en même temps ? à vérifier), pour pouvoir jouer aux jeux achetés sur la console 1 sur la 2, il faudra préalablement aller sur le eShop de la console 1, aller dans le menu d'utilisateur et révoquer les droits de la console, ainsi, jusqu'à ce que tu reviennes sur l'eShop modifier de nouveau ce paramètre la Switch 1 n'aura plus la possibilité de démarrer les jeux installés dessus. Et donc quand ta Switch 1 ne pourra plus lancer les jeux, tu pourras aller sur le eShop avec la Switch 2, lui donner les droits comme console principale et accéder aux jeux achetés sur la Switch 1.

À noter donc que sur la Switch 2 tu n'auras pas les sauvegardes de jeu de la 1.

le_slip_jaune
Le 29/10/2017 à 22:26

Donc on est encore loin de la souplesse de la concurrence. Je comptais acheter une deuxième switch pour ma famille mais je pense qu’on ne pourra pas jouer en même temps. Faudra vraiment que je tente un jour.

Jean20B
Le 01/11/2017 à 20:12
le_slip_jaune a écrit :

Donc on est encore loin de la souplesse de la concurrence. Je comptais acheter une deuxième switch pour ma famille mais je pense qu’on ne pourra pas jouer en même temps. Faudra vraiment que je tente un jour.

D'un autre côté si tu achètes 2 Switch c'est que tu as assez d'argent pour acheter les jeux en double :hap:
C'est vrai ça paraître bête mais par exemple avec mon frère on a deux 3DS et on a certains jeux en double (surtout les jeux multijoueurs), que ce soit sur l'eShop ou en cartouches (mais le plus souvent c'est en cartouches)

le_slip_jaune
Le 01/11/2017 à 23:40

Quelle réponse complètement conne! Jugement de valeur qui ne répond pas à la question.

Ce n’est pas parce que je peux acheter deux consoles que je vais acheter chaque jeu en double. J’ai la console depuis un mois et j’ai déjà claqué 240€ en jeux.

younglink
Le 03/11/2017 à 12:26

La Switch rose vaut le coup ?

zetman: Bide Boulet Generator
le_slip_jaune
Le 04/11/2017 à 00:03
younglink a écrit :

La Switch rose vaut le coup ?

y’a pas de switch rose...

Houck
Il y a 11 heures

Bonjour ! Oui, il est possible de jouer à vos jeux achetés sur l’eShop sur deux Switch, mais il y a quelques limites. Votre compte Nintendo doit être utilisé sur les deux consoles. Par contre, seule la console principale peut lancer les jeux sans connexion internet ; sur la seconde, il faudra être connecté et seul le compte acheteur peut jouer. Attention, on ne peut pas jouer au même jeu en même temps sur les deux consoles.

Vous devez vous connecter pour pouvoir répondre au sujet.
Logo Nintendo-Master
Nintendo-master.com, toute l'actualité Nintendo en France
Toute l'actualité Nintendo : Switch, Nintendo Switch 2, amiibo, Zelda, Mario - 2003-2026

Tags : Nintendo Switch, Zelda, Mario, Pokémon, Metroid, Xenoblade, Splatoon, Nintendo 3DS, Amiibo, My Nintendo, Cartoon Master, Nintendo Labo Nintendo Switch 2

RSS Actu, RSS Blogs
Partenaires (Devenir Partenaire) : All-Nintendo - Next-Nintendo - Jeux - Coloriage à imprimer - Coloring pages