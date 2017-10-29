Non, le monsieur il ne demande pas à passer d'une Switch à une autre mais d'utiliser ses jeux sur deux consoles.

La réponse est oui et non :

Il est possible de connecter un identifiant sur plusieurs switch (en même temps ? à vérifier), pour pouvoir jouer aux jeux achetés sur la console 1 sur la 2, il faudra préalablement aller sur le eShop de la console 1, aller dans le menu d'utilisateur et révoquer les droits de la console, ainsi, jusqu'à ce que tu reviennes sur l'eShop modifier de nouveau ce paramètre la Switch 1 n'aura plus la possibilité de démarrer les jeux installés dessus. Et donc quand ta Switch 1 ne pourra plus lancer les jeux, tu pourras aller sur le eShop avec la Switch 2, lui donner les droits comme console principale et accéder aux jeux achetés sur la Switch 1.

À noter donc que sur la Switch 2 tu n'auras pas les sauvegardes de jeu de la 1.