Bonjour
Je me pose une question existentielle. Si j’achète mes jeux sur eshop et que j’ai deux switch, je peux y jouer sur les deux?
merci d’avance
Bonjour
Je me pose une question existentielle. Si j’achète mes jeux sur eshop et que j’ai deux switch, je peux y jouer sur les deux?
merci d’avance
je ne vais pas beaucoup t'aider mais je pense que oui car les jeux sont reliés à un compte et non plus à une console comme c'était le cas avec la wii u par exemple. sur xbox c'est comme ça mais tu dois impérativement jouer connecté sur ta seconde console (celle qui n'a pas telechargé le jeu en premier)
La question c'est est-ce-que tu peux connecter le même compte Nintendo Network sur plusieurs Switch
Sinon pour la Wii U je pense que les jeux sont aussi reliés au compte, lors d'un transfert vers une autre console ça vérifie les jeux achetés avec le compte pour que l'on puisse les télécharger sur l'eShop sur l'autre console
Aucune idée, par contre ci c'était le cas on pourrait ce créer un compte qu'ont partageraient et chacun achètera un jeu et tous le monde pourrait avoir accès aux jeux, non ?
Non, le monsieur il ne demande pas à passer d'une Switch à une autre mais d'utiliser ses jeux sur deux consoles.
La réponse est oui et non :
Il est possible de connecter un identifiant sur plusieurs switch (en même temps ? à vérifier), pour pouvoir jouer aux jeux achetés sur la console 1 sur la 2, il faudra préalablement aller sur le eShop de la console 1, aller dans le menu d'utilisateur et révoquer les droits de la console, ainsi, jusqu'à ce que tu reviennes sur l'eShop modifier de nouveau ce paramètre la Switch 1 n'aura plus la possibilité de démarrer les jeux installés dessus. Et donc quand ta Switch 1 ne pourra plus lancer les jeux, tu pourras aller sur le eShop avec la Switch 2, lui donner les droits comme console principale et accéder aux jeux achetés sur la Switch 1.
À noter donc que sur la Switch 2 tu n'auras pas les sauvegardes de jeu de la 1.
Donc on est encore loin de la souplesse de la concurrence. Je comptais acheter une deuxième switch pour ma famille mais je pense qu’on ne pourra pas jouer en même temps. Faudra vraiment que je tente un jour.
le_slip_jaune a écrit :
Donc on est encore loin de la souplesse de la concurrence. Je comptais acheter une deuxième switch pour ma famille mais je pense qu’on ne pourra pas jouer en même temps. Faudra vraiment que je tente un jour.
D'un autre côté si tu achètes 2 Switch c'est que tu as assez d'argent pour acheter les jeux en double
C'est vrai ça paraître bête mais par exemple avec mon frère on a deux 3DS et on a certains jeux en double (surtout les jeux multijoueurs), que ce soit sur l'eShop ou en cartouches (mais le plus souvent c'est en cartouches)
Quelle réponse complètement conne! Jugement de valeur qui ne répond pas à la question.
Ce n’est pas parce que je peux acheter deux consoles que je vais acheter chaque jeu en double. J’ai la console depuis un mois et j’ai déjà claqué 240€ en jeux.
younglink a écrit :
La Switch rose vaut le coup ?
y’a pas de switch rose...
Bonjour ! Oui, il est possible de jouer à vos jeux achetés sur l’eShop sur deux Switch, mais il y a quelques limites. Votre compte Nintendo doit être utilisé sur les deux consoles. Par contre, seule la console principale peut lancer les jeux sans connexion internet ; sur la seconde, il faudra être connecté et seul le compte acheteur peut jouer. Attention, on ne peut pas jouer au même jeu en même temps sur les deux consoles.