Normalement, je fais ce genre de sujet sur jeuxvideo.com mais depuis qui se sont transformés en JV, je n'arrive plus à envoyer de sujet de forum. J'ai donc décidé de mettre tout les forums que je veux faire en rapport à Nintendo sur ce site (même si ils réparent le forum) par solidarité avec les petits sites. Attention, je fais beaucoup de sujet !

Donc voici le premier sujet :

Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans Zelda botw ?

Vous avez deux heures !!! (cette blague n'est tellement pas drôle, faut pas que ça ce transforme en forum des années 2000 comme même)

Moi, ce que j'ai le plus aimé dans Zelda botw, c'est quand tu termines, le jeu, il y a toujours des choses à faire comparé aux autres Zelda, j'ai 250 heures et ce ne pas près de s'arrêter. Il y a des gens qui cherchent les noix korugus sans tricher sur internet, tant n'a d'autres qui le speedrun, t'a ceux qui cherchent des bugs, t'a ceux qui cherchent des choses cachés (comme par exemple, la personne qui a trouvé qu'on peut se servir de la moto pour faire avancer le radeau), t'a ceux qui ce ballade juste, t'a ceux qui se donnent des défis (comme ce que fait SmallAnt par exemple), t'a ceux qui veulent devenir super fort à ce jeu (comme tuer un lynel doré en 30 secondes) etc.

Moi perso je fais a peu près tout ça, j'ai 600 noix korugus, j'ai réussi à le terminer en 42 minutes (je sais c'est nul) et la plus grosse chose que je fais est de faire des défis. Je fais des défis avec mes amis pour savoir qui va le terminer le plus rapidement (comme par exemple, longé la côte en radeau le plus vite possible).