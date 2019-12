Bonjour !

Pour une compréhension totale du sujet, voici la petite histoire :

J'ai acheté sur Ricardo.ch, un jeu 3Ds "Pokemon X" à une personne et une console 3Ds à une autre personne.

Maintenant que j'ai tout reçu, j'essaie d'y jouer mais impossible.

J'insère le jeu et je le vois apparaître dans le menu. Mais quand je clique dessus, on me dit "impossible de reconnaître la carte SD. Relancez le jeu et réessayez".

Quand j'ai acheté cette 3Ds, elle venait avec un jeu "Lego" qui, lui, marche très bien.

Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?

Merci!