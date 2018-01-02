Panne wii u help
Powerbass
Le 02/01/2018 à 14:24

Bonjour,
J'ai ma console wii u qui ne s'allume plus, quand je la branche j'ai la diode du Power qui s'allume en rouge une demi seconde et puis s'éteint et plus plus rien, obligé de débrancher et rebrancher pour voir juste la diode s'allumer et s'éteindre aussi tôt et plus rien
De quoi cela pourrait provenir ?
Merci
Cordialement

sup
Le 03/01/2018 à 07:18

Hello,

Je pense à un truc mais sans la moindre certitude : changer la pile puce de la console. Normalement elle sert à sauvegarder des données, mais j'imagine que si elle est à plat elle peut avoir des conséquences sur le bon fonctionnement de la console. C'est une réparation possible, mais incertaine, qui même si elle échoue n'endommagera pas d'aventage votre console ni ne vous coûtera cher.

http://depanner-sa-console.pour-les-nuls.net/changer-une-pile-console-nintendo-wii-u/

Après si ce n'est pas ça je ne vois pas grand chose d'autre que vous pourriez faire par vous même. :-/

Bon courage...

Jean20B
Le 03/01/2018 à 08:02

Y aurait pas trop de poussière par hasard ?

Meehan
Le 16/10 à 15:37

Bonjour,
Ce problème semble venir de l'alimentation ou d'une panne interne de la console. Essayez avec un autre adaptateur secteur si possible. Si le problème persiste, il se peut que la carte mère ait un souci. Malheureusement, cela peut nécessiter une réparation par un professionnel. Bon courage !

Vous devez vous connecter pour pouvoir répondre au sujet.
Logo Nintendo-Master
Nintendo-master.com, toute l'actualité Nintendo en France
Toute l'actualité Nintendo : Switch, 3DS, amiibo, Zelda, Mario - 2003-2025

Tags : Nintendo Switch, Zelda, Mario, Pokémon, Metroid, Xenoblade, Splatoon, Nintendo 3DS, Amiibo, My Nintendo, Cartoon Master, Nintendo Labo Nintendo Switch 2

RSS Actu, RSS Blogs
Partenaires (Devenir Partenaire) : All-Nintendo - Next-Nintendo - Jeux - Coloriage à imprimer - Coloring pages