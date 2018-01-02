Bonjour,
J'ai ma console wii u qui ne s'allume plus, quand je la branche j'ai la diode du Power qui s'allume en rouge une demi seconde et puis s'éteint et plus plus rien, obligé de débrancher et rebrancher pour voir juste la diode s'allumer et s'éteindre aussi tôt et plus rien
De quoi cela pourrait provenir ?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Hello,
Je pense à un truc mais sans la moindre certitude : changer la pile puce de la console. Normalement elle sert à sauvegarder des données, mais j'imagine que si elle est à plat elle peut avoir des conséquences sur le bon fonctionnement de la console. C'est une réparation possible, mais incertaine, qui même si elle échoue n'endommagera pas d'aventage votre console ni ne vous coûtera cher.
http://depanner-sa-console.pour-les-nuls.net/changer-une-pile-console-nintendo-wii-u/
Après si ce n'est pas ça je ne vois pas grand chose d'autre que vous pourriez faire par vous même.
Bon courage...
Bonjour,
Ce problème semble venir de l'alimentation ou d'une panne interne de la console. Essayez avec un autre adaptateur secteur si possible. Si le problème persiste, il se peut que la carte mère ait un souci. Malheureusement, cela peut nécessiter une réparation par un professionnel. Bon courage !