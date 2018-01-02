Hello,

Je pense à un truc mais sans la moindre certitude : changer la pile puce de la console. Normalement elle sert à sauvegarder des données, mais j'imagine que si elle est à plat elle peut avoir des conséquences sur le bon fonctionnement de la console. C'est une réparation possible, mais incertaine, qui même si elle échoue n'endommagera pas d'aventage votre console ni ne vous coûtera cher.

http://depanner-sa-console.pour-les-nuls.net/changer-une-pile-console-nintendo-wii-u/

Après si ce n'est pas ça je ne vois pas grand chose d'autre que vous pourriez faire par vous même.

Bon courage...