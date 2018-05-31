Bonjour,
ma fille joue actuellement au jeu Lego Friends sur 3DS et est bloquée au niveau de la prairie aux trefles car elle n'arrive pas à donner à manger à la tortue qui se trouve sur le ponton.Elle lui présente carotte ou pomme mais rien n'y fait..
Quelqu'un d'entre vous sait il comment procéder pour nourrir ce bel animal?
Par avance merci pour vos renseignements et réponse.
Cordialement
Bonjour,
Hello,
Je vais personnellement pas pouvoir vous apporter une réponse, par contre le jeu possède des forums sur JVC et il est probable que vous puissiez y trouver une réponse en contactant les personnes qui y ont posté :
Sur ce topic une personne pose une question pour plus tard dans le jeu certainement, donc il y a moyen qu'elle sache
Sur ce topic il y a qqun qui a posté la même question, mais restée sans réponse et il y en aura certainement jamais, juste vous êtes pas seules ^^
Vous pouvez essayer de contacter ces personnes, en croisant les doigts pour qu'elles répondent
Merci pour votre réponse...J'ai envoyé un message en privé en espérant que leurs adresses soit toujours à jour....
On va continuer à chercher et on finira bien par trouver!!!
Bonsoir !
Les pages sont en Anglais, mais il y a la solution : https://www.supercheats.com/3ds/questions/lego-friends/326085/how-to-feed-the-turtle.htm
https://www.supercheats.com/3ds/questions/lego-friends/341177/how-do-you-feed-the-turtle.htm
https://www.chaptercheats.com/qna/3ds/139836/LEGO-Friends-Answers.htm?qid=93901
flafla321: si jamais vous trouvez ce qu'il faut donner à la tortue, pouvez-vous venir nous donner la solution? je suis sûr que la réponse figure dans mon lien... je mise sur le trèfle
Bonjour,
merci à LugDun pour vos liens et donc trouver la solution....Une "belle friandise pour animaux"...J'ai fait une heureuse aujourd'hui...
Pour Wildy, désolé mais pour l'instant ma fille va rester sur la tortue de Lego Friends mais on ne sait jamais, peut-etre que d'ici quelques années on verra un élevage de tortues terrestres dans notre jardin et votre lien me sera utile..
Merci encore à vous pour vos réponses et je saurai où venir quand problème avec jeux DS....Tchao
flafla321 , contente que la petite puisse continuer son jeu !
Bonjour,
