Hello,

Je vais personnellement pas pouvoir vous apporter une réponse, par contre le jeu possède des forums sur JVC et il est probable que vous puissiez y trouver une réponse en contactant les personnes qui y ont posté :

Sur ce topic une personne pose une question pour plus tard dans le jeu certainement, donc il y a moyen qu'elle sache

Sur ce topic il y a qqun qui a posté la même question, mais restée sans réponse et il y en aura certainement jamais, juste vous êtes pas seules ^^

Vous pouvez essayer de contacter ces personnes, en croisant les doigts pour qu'elles répondent