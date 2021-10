Bonjour à tous.

J'ai récemment fait l'acquisition d'une Nintendo 64, la console est fonctionnelle mais n'était pas super bien entretenue et plutôt sale, j'ai fais l'extérieur à fond avec des produits exprès pour nettoyer les PC et le matériel informatique venant du travail de ma mère, nettoyé les câbles, les cartouches et lui ai donné une seconde jeunesse on va dire.

Après plusieurs parties sur Diddy Kong Racing la console a commencé à reboot sans arrêt (parfois après 1h, parfois après 5min, c'est généralement assez aléatoire) je précise que le bouton Reset est enfoncé et que je n'arrive pas à le décaler. Pensant d'abord à un problème de crasse et d'un faux contact du bouton Reset j'ai commandé le tournevis spécial pour ouvrir les consoles Nintendo qui arrivera ces jours-ci. Je compte donc démonter la console, déloger et nettoyer le bouton Reset et nettoyer délicatement l'intérieur de la console du mieux que je peux sans pour autant commencer à démonter chaque partie, chipoter à la carte mère, etc... je ne m'y connais pas assez et malgré tous les tutos sur Youtube je ne m'y risquerais pas.

Apparemment ça pourrait régler le problème mais sur certains forums ils parlent plutôt de problème d'alimentation, le transfo se branchant à l'arrière de la console étant en train tout doucement de rendre l'âme.

Du coup, et la je m'adresse aux plus anciens ou à ceux possédant encore la N64, quel est le problème le plus courant ? Vous avez déjà eu ce genre de soucis avec votre 64 ? J'ai vu aussi, au cas ou malgré le nettoyage le jeu continuerait à reset sans cesse, que sur Amazon on vend des alimentations non officielles neuves pour un peu moins de 20€, quelqu'un en aurait déjà testé une ?

Si vous avez eu un souci similaire et que vous avez su régler le problème ça serait cool d'avoir vos avis et vos conseils