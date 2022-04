Bonjour, ou bonsoir :

Depuis quelques temps, mon logiciel d'appareil photo, ou l'appareil photo ne fonctionne plus. Il marchait très bien avant, il n'y a eu aucuns chocs, ou actions qui auraient pu endommager ce dernier. J'explique mon problème précisément : dès que je lance l'appareil photo avec l'application, il y a en haut à gauche le nombre de photos restantes, minutes de vidéos, ... je ne touche à rien et l'écran pour la vidéo/photo reste noir sans rien faire. Dès que j'essaye de prendre une photo, ça ne la prend pas, juste l'animation du bouton. J'ai regardé la lumière devant, elle clignote plutôt lentement, et ça ne clignotait pas avant. J'essaye de le mettre en mode vers le visage, et là, le petit carré à 9 carreaux sans celui du milieu apparaît et ne disparaît jamais. Plus aucunes actions possibles, même le Home, ... juste le bouton Power. J'ai essayé de régler la 3D dans les paramètres, l'appareil extérieur fonctionne ! J'ai essayé l'option Amiibo dans Animal Crossing New Leaf: Welcome Amiibo , ce qui nécessite l'appareil photo, la lumière clignote comme avant, et le petit train pour le chargement va super lentement comme si une vidéo YouTube coupe toute les secondes. Et ce n'est pas tout ! Sur l'application Appareil Photo, je ne peux plus lire mes vidéos/images, mais la miniature apparaît.

Avez-vous des solutions ? J'ai fait des recherches longuement, c'est pour ça que je me suis inscris ici pour vous demander de l'aide. Votre aide est la bienvenue, dites-moi tout ce que vous savez !

Ma console n'est plus sous garantie.