Tu peux rajouter autant de jeu que la mémoire de la console le permet (et tu peux acheter des cartes SD si tu n'en as pas assez), du moment que tu les achètes à partir de cette console. Si tu as déjà une autre 3DS/2DS avec des jeux dessus, tu ne pourras pas les transférer sur ta nouvelle 2DS. Mais si tu comptes juste acheter des jeux après avoir acheté la 2DS pour les mettre dessus, il n'y a pas de problème. Les jeux que tu achètes sont liés à la console (même quand tu les mets sur une carte SD), c'est ce qu'il faut retenir.