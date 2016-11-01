si je m'achète une 2ds avec un jeu préinstallé dessus est-ce que je peut rajouter un jeu que j'achète dessus ou alors j'ai que celui déjà préinstallé sur ma ds ? Merci
Tu peux rajouter autant de jeu que la mémoire de la console le permet (et tu peux acheter des cartes SD si tu n'en as pas assez), du moment que tu les achètes à partir de cette console. Si tu as déjà une autre 3DS/2DS avec des jeux dessus, tu ne pourras pas les transférer sur ta nouvelle 2DS. Mais si tu comptes juste acheter des jeux après avoir acheté la 2DS pour les mettre dessus, il n'y a pas de problème. Les jeux que tu achètes sont liés à la console (même quand tu les mets sur une carte SD), c'est ce qu'il faut retenir.
Oui, tu peux tout à fait ajouter d’autres jeux sur ta 2DS, que ce soit en les achetant dans l’eShop (si tu y as encore accès) ou en utilisant des cartouches physiques. Le jeu préinstallé restera disponible, et tu pourras profiter de tous tes jeux sur la même console.