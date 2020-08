En voulant me remettre à Smash Bros., j'ai pu me rendre compte que le capot arrière de ma console était mal clipsée. Étant donné que ma console n'est plus sous garanti (console ayant participégalement au programme ambassadeur) je me suis permis de retirer le couvercle abritant la batterie. Horreur, celle ci a doublée de volume et ce depuis depuis je sais pas quand (il est vrai qu'elle prenait la poussière depuis au moins 2/3 mois).

Je voudrais savoir si quelques uns ont pu remarqué un phénomène semblable sur leur console (non XL ni 2DS ni New).

Si quelqu'un a des informations supplémentaires sur le remplacement d'une batterie 3DS (fat ?), ça ne sera pas de refus.

Et si vous avez des batterie de rechange à me conseiller n'hésitez pas à me le faire savoir. De préférence j'aimerai savoir si il est possible de racheter une batterie officielle bien que la production de la console a été arrêtée. Et je ne cherche pas à remplacer cette batterie par une plus performante mais par celle la plus fiable ! (Et tant pis pour le prix).

Merci par avance de votre aide ^.^ !

P. S. : J'ai retiré la cartouche de jeu et la carte SD de ma console au cas où.

P. S. 2: Est il possible de jouer sans batterie à la manière d'une gameboy color ? (Seulement avec l'adaptateur secteur).