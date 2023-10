Salut à vous tous, je suis King Dedede ! ( non ! pas Dadidou ! ). J'habite au Canada et je viens sur ce site quand j'ai le temps. Depuis plusieurs années j'écris des chansons sur les musiques de jeux vidéos à l'instar du célèbre Brentafloss. J'ai écris des chansons sur des musiques de Miitopia, Shovel knight, Project Mirai DX ( sur Nintendo 3ds ) et Pokémon, entre autres. Je ne suis pas très doué avec Internet. Si vous allez sur Youtube et que vous écoutez la musique Combat contre un sbire de la Team Star,vous pourrez voir ( et chanter si vous voulez ) un aperçu de ce que je fais ! Dites moi ce que vous en pensez s'il vous plait ! ( J'écris aussi des chansons en anglais ).