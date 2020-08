Ah docteur who... ma série préférée ! Je l'ai découverte dans l'autre avec la saison 1 de 2005 et j'avoue que côté kitch de cette dernière ne donne pas très envie, mais si on s'accroche la série se bonifie et à l'arrivée de Tennant on se sent un peu désorienté (comme à chaque régénération) mais cette incarnation est juste parfaite. Il passe de l'humour au tragique et ça fonctionne sur moi ! Matt Smith est très bon aussi, je le préfère dans son look de la mi saison 6 quand il commence à avoir une veste un peu plus cool... même si être cool c'est pas cool. Il est un peu dans la continuité de Tennant et les épisodes (dès le premier de la saison 5) sont incroyablement travaillés ! Quand on regarde avant la saison 5, on dirait presque que la série a été faite en carton pâte mais dès le premier épisode de la saison 5 c'est beau, les couleurs pétent et les effets spéciaux commencent à ressembler à quelque chose.

L'actuel Docteur je suis encore un peu mitigé mais c'est souvent vers sa seconde saison que j'arrive à me faire une opinion. J'ai remarqué qu'ils aiment changer le look du docteur dans sa seconde saison. Ses cheveux sont mieux peignés, on lui change un peu son look même si c'est un détail. Capaldi ne sera pas en reste, il a les cheveux un peu plus long dans le trailer de la saison 9.