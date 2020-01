Bonjour à toutes et tous,

Ça fait plusieurs mois que je consulte régulièrement les news de ce site (qui est au top il faut le dire !) et j'ai enfin décidé de m'inscrire sur le forum !

J'ai commencé à jouer sur la NES, puis le GameBoy Pocket et les PS1 et PS2, et enfin la WII.

Après un passage sans jeux vidéo, je me suis acheter la PS4, mais j'y est très peu joué et je l'ai revendu.

J'ai voulu racheter des anciennes consoles Nintendo pour lesquelles je n'avais jamais joué, j'ai donc acheté la DS première du nom, puis la 2DS, la SNES, la Game Cube et la SNES mini.

Et ma femme m'a offert il y à 15 jours la Switch ! (Elle est top ma femme !!!).

Voilà pour moi

A bientôt sur le forum.