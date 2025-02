Êtes-vous convaincu ?

OUI, avant tous pour le mode 1 vs 1, volley et basket NON, cibles BOF, 2 vs 2 BOF, 1 vs 1 vs 1 MOUAI,contre un boss OUI

Allez-vous prendre le jeu ou non à sa sortie ?

OUI préco chez fnac à 49.90 mais grâce à la carte standard la fnac me reverse 10e sur mon compte

Avez-vous des impressions à partager ?

Très bonne immersion en 1 vs 1, parfait avec les joy-cons. J'avoue avoir eu une petite suée au bout de 40 minutes non stop. La dimension tactique suivant le type de joueurs et de personnages.

Fuck les joueurs à la manette