Trailer pour le nouveau jeu de Good-feel, les créateurs des derniers jeux Yoshi

Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan de son nom complet (oui c'est long ) est le prochain jeu du studio Good-feel, connu pour ses nombreuses collaborations avec Nintendo. Dont notamment, WarioLand Shake et Kirby Epic Yarn sur Wii mais aussi Yoshi WoolyWorld (WiiU) et CraftedWorld (Switch).



Après avoir auto-édité un premier petit jeu eshop nommé Monkey Barrels, le studio retente l'aventure à travers ce nouveau jeu plus ambitieux.

On incarnera Bakeru, un garçon fan de festival et de tambour japonais, qui devra combattre des monstres venus mettre la pagaille dans les festivités de tout le Japon.

Le jeu devrait être un jeu d'action/plateforme 3D, qui proposera des transformations liées aux boss battus, mais aussi des combats de robot géant ainsi que tout un tas de mini gameplay diversifié comme des passages en 2D, du shoot them up ou de la course. Et tout ça dans un univers folklorique japonais.



Pour finir, il faut savoir que le studio Good-feel a été créé par 3 anciens développeurs de chez Konami qui étaient responsable d'une série que les plus anciens d'entre nous se rappelleront peut être, qui s'appelait Goemon, un jeu d'action/plateforme avec un poil de rpg qui se déroulait dans un Japon féodal caricatural. Et bien que Goemon ne soit pas aussi connu que Castlevania ou MGS, cela reste une licence qui a marqué son temps, essentiellement sur SNES, PS1 et N64.