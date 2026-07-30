Vero - Curse of Faces - Un nouveau RPG low poly disponible sur Nintendo Switch
Si vous cherchez un RPG à l'ambiance dark fantasy avec une esthétique low poly, Kasur Games et l'éditeur CobraTekku auront de quoi vous satisfaire cet été avec Vero - Curse of Faces. Disponible depuis le 30 juillet, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.
VOUS METTEZ LES PIEDS À YARIV...LA TERRE DAMNÉE D'OÙ PROVIENT LA MALÉDICTION QUI A RAVAGÉ LE MONDE...
La Malédiction des visages, qui condamne à la mort tout individu qui révèle son visage, a frappé le monde. L’humanité a frôlé sa perte. Après 264 ans connus sous le nom d’« Ère de solitude », un symbole de sûreté est apparu : les masques. Alors que les origines de cette malédiction sont encore enveloppées de mystère, de nombreux voyageurs se rendent encore à sa source pour tenter d’en révéler les secrets. Essaierez-vous de libérer le monde de sa malédiction ou voudrez-vous utiliser son pouvoir dans votre propre intérêt ?
À vous de choisir.
- Pendant votre voyage à Yariv, vous rencontrerez de nombreux personnages uniques dont le destin dépendra de vos décisions.
- Faites face à de nombreuses créatures dangereuses et menez des combats palpitants.
- Découvrez des endroits mystérieux et obtenez des artefacts et des armes antiques.
- Revêtez le masque que vous aurez choisi. Combattez. Explorez. Et dévoilez les secrets de Yariv...