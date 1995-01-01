Toy Story: Retro Roundup et Toy Story 3 Complete Edition annoncés sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2
Atari et Digital Eclipse nous proposeront très bientôt un voyage vers l'infinie et au-delà avec la toute récente annonce de 2 titres estampillés Toy Story, tous deux attendus sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 en éditions dématérialisée, et ils auront le droit à un bundle physique pour le 15 octobre 2026.
- Toy Story: Retro Roundup
- Toy Story 3 Complete Edition
Derrière le premier titre se cache en réalité une compilation de titres rétros de la licence sortis entre 1995 et 2001 sur différentes plateformes. Toy Story 3 Complete Edition quant à lui vous proposera de (re)découvrir le titre le plus aboutit de la licence avec des graphismes modernisées.
Toy Story: Retro Roundup
Toy Story: Retro Roundup! est la collection définitive de jeux classiques basés sur la franchise cinématographique, comprenant Toy Story (1995), Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue (1999), Toy Story 2 (1999), Buzz Lightyear of Star Command (2000) et Toy Story Racer (2001), ainsi qu’un jeu bonus – A Bug’s Life (1998).
Cette collection réunit des titres initialement sortis sur PlayStation, SNES, Game Boy et d’autres plateformes, dont beaucoup étaient auparavant indisponibles ou difficiles d’accès sur les systèmes modernes.
Caractéristiques principales
Revenir en arrière et réessayer instantanément : rembobinez le jeu pour rejouer des passages difficiles sans recommencer depuis le début.
Sauvegarde et chargement à tout moment : reprenez exactement là où vous vous êtes arrêté et sauvegardez votre progression quand vous le souhaitez.
Personnalisation de l’expérience avec les codes de triche de Rex : utilisez les codes de Rex pour débloquer instantanément des personnages, des niveaux et des modes bonus, incluant l’invincibilité et les vies illimitées.
Mode entraînement : apprenez à jouer en regardant des parties guidées ou en vous entraînant directement.
Guides modernisés “Comment jouer” : accédez rapidement à l’action grâce à des instructions simplifiées et entièrement localisées, adaptées aux systèmes modernes.
Graphismes améliorés avec options classiques : jouez en haute résolution améliorée donnant vie à l’aspect original, ou basculez vers la présentation originale PlayStation 1 pour une expérience nostalgique.
En plus des jeux eux-mêmes, Toy Story: Retro Roundup inclut un important contenu d’archives, avec de toutes nouvelles interviews en coulisses présentant des documents de développement rares, des images d’archives et des analyses des films et des jeux (dont A Bug’s Life).
Les joueurs peuvent également profiter de six vidéos making-of avec des intervenants de l’industrie offrant un regard approfondi sur le parcours créatif de la franchise, notamment Jason Katz – responsable de l’histoire chez Pixar ; Luigi Priore – VP et GM, Disney & Pixar Games ; Jon Burton – fondateur de TT Games ; et Jim Hanks – acteur.
Enfin, un lecteur musical est également inclus, proposant les bandes-son de tous les jeux de la collection, dont une version non compressée en qualité CD de la bande originale du jeu Toy Story 1.
Toy Story 3 Complete Edition
Toy Story 3 Complete Edition apporte la version définitive du jeu inspiré du film récompensé aux Oscars sur les plateformes modernes pour la première fois, incluant du contenu auparavant exclusif à la version PlayStation 3, ainsi qu’une expérience améliorée avec des graphismes modernisés, des résolutions plus élevées et de meilleures performances. Toy Story 3 est surtout connu pour son mode révolutionnaire Toy Box, un immense bac à sable en monde ouvert permettant de personnaliser l’environnement et les personnages, et proposant des missions non linéaires qui permettent de débloquer de nouveaux jouets, véhicules et personnages issus d’autres films Pixar.
Caractéristiques principales
Revivez l’aventure en mode Histoire : parcourez des lieux allant de la chambre d’Andy à la garderie Sunnyside, en incarnant Woody, Buzz l’Éclair et Jessie dans une aventure riche en action.
Gameplay dynamique avec coopération et changement de personnage : alternez à la volée entre les personnages pour utiliser leurs capacités uniques et surmonter les défis. Jouez également en coopération locale avec un ami.
Explorez, créez et jouez dans le mode Toy Box : entrez dans une ville du Far West colorée inspirée de Woody’s Roundup. Accomplissez des missions, débloquez du contenu et terminez des objectifs variés et gratifiants.
Accessible à tous les âges : des contrôles simples, un platformer léger et un gameplay ouvert offrent une expérience créative et détendue pour les nouveaux joueurs, tout en conservant profondeur et charme pour les fans de longue date.
Améliorations techniques : résolution jusqu’en 4K et 60 images par seconde sur les plateformes compatibles.