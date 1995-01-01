Toy Story: Retro Roundup et Toy Story 3 Complete Edition annoncés sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Atari et Digital Eclipse nous proposeront très bientôt un voyage vers l'infinie et au-delà avec la toute récente annonce de 2 titres estampillés Toy Story, tous deux attendus sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 en éditions dématérialisée, et ils auront le droit à un bundle physique pour le 15 octobre 2026 .

Toy Story: Retro Roundup

Toy Story 3 Complete Edition

Derrière le premier titre se cache en réalité une compilation de titres rétros de la licence sortis entre 1995 et 2001 sur différentes plateformes. Toy Story 3 Complete Edition quant à lui vous proposera de (re)découvrir le titre le plus aboutit de la licence avec des graphismes modernisées.

Toy Story: Retro Roundup Toy Story: Retro Roundup! est la collection définitive de jeux classiques basés sur la franchise cinématographique, comprenant Toy Story (1995), Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue (1999), Toy Story 2 (1999), Buzz Lightyear of Star Command (2000) et Toy Story Racer (2001), ainsi qu’un jeu bonus – A Bug’s Life (1998).

Cette collection réunit des titres initialement sortis sur PlayStation, SNES, Game Boy et d’autres plateformes, dont beaucoup étaient auparavant indisponibles ou difficiles d’accès sur les systèmes modernes. Caractéristiques principales Revenir en arrière et réessayer instantanément : rembobinez le jeu pour rejouer des passages difficiles sans recommencer depuis le début.

Sauvegarde et chargement à tout moment : reprenez exactement là où vous vous êtes arrêté et sauvegardez votre progression quand vous le souhaitez.

Personnalisation de l’expérience avec les codes de triche de Rex : utilisez les codes de Rex pour débloquer instantanément des personnages, des niveaux et des modes bonus, incluant l’invincibilité et les vies illimitées.

Mode entraînement : apprenez à jouer en regardant des parties guidées ou en vous entraînant directement.

Guides modernisés “Comment jouer” : accédez rapidement à l’action grâce à des instructions simplifiées et entièrement localisées, adaptées aux systèmes modernes.

Graphismes améliorés avec options classiques : jouez en haute résolution améliorée donnant vie à l’aspect original, ou basculez vers la présentation originale PlayStation 1 pour une expérience nostalgique. En plus des jeux eux-mêmes, Toy Story: Retro Roundup inclut un important contenu d’archives, avec de toutes nouvelles interviews en coulisses présentant des documents de développement rares, des images d’archives et des analyses des films et des jeux (dont A Bug’s Life). Les joueurs peuvent également profiter de six vidéos making-of avec des intervenants de l’industrie offrant un regard approfondi sur le parcours créatif de la franchise, notamment Jason Katz – responsable de l’histoire chez Pixar ; Luigi Priore – VP et GM, Disney & Pixar Games ; Jon Burton – fondateur de TT Games ; et Jim Hanks – acteur.

Enfin, un lecteur musical est également inclus, proposant les bandes-son de tous les jeux de la collection, dont une version non compressée en qualité CD de la bande originale du jeu Toy Story 1.