Tormented Souls II arrive en édition physique sur Nintendo Switch 2

PQube et Dual Effect invitent les joueurs Tormented Souls II, chez eux ou en déplacement, dès sa sortie sur Nintendo Switch 2 le 15 octobre 2026 . Les précommandes de l'édition physique sont également disponibles dès maintenant en France, permettant aux joueurs de s'assurer de pouvoir plonger dans le cauchemar qui les attend à la Villa Hess. Pour célébrer l'annonce, une toute nouvelle bande-annonce présentant le gameplay sur Nintendo Switch 2 a été dévoilée !

À propos de Tormented Souls II :

Après les événements traumatisants survenus à l’hôpital Wildberger, Caroline Walker espère mener une vie normale aux côtés de sa sœur, Anna. Pourtant, au cours des mois qui suivent, Anna est hantée par des visions de violence et de mort, qui la poussent à réaliser des dessins inquiétants qui se transforment rapidement en une réalité terrifiante.

Désespérée de la libérer de ce fléau, Caroline se rend dans la ville isolée de Villa Hess, où se trouve une mystérieuse clinique nichée au cœur des montagnes du sud du Chili. Mais derrière les sourires chaleureux du personnel serein de l'établissement se cache une vérité révoltante, et les sœurs se retrouvent bientôt au cœur d'un tout nouveau cauchemar…

Caractéristiques principales :