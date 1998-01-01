Thief: The Dark Project Remastered viendra se glisser sur Nintendo Switch 2

Nightdive Studios, Eidos-Montréal et Atari viennent de dévoiler Thief: The Dark Project Remastered, une version remise au goût du jour du classique de 1998. Attendu cet hiver sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Dans Thief: The Dark Project Remastered, les joueurs enfilent à nouveau les bottes de Garrett, un orphelin sauvé des rues par les Gardiens – un ordre secret et ancien dédié au maintien de l’équilibre du monde – et formé pour devenir un maître voleur. Désormais adulte, le rebelle Garrett a quitté l’ordre et évolue dans un monde de corruption et de conspirations, volant les riches pour son propre profit. Malgré son regard cynique et son humour sombre, lorsqu’il découvre des agendas cachés parmi ceux qui cherchent le pouvoir, son instinct le pousse à agir pour le bien commun.

Fonctionnalités de gameplay innovantes :

IA avancée des PNJ : Un système de visibilité dynamique et une simulation du son permettent aux joueurs comme aux ennemis de détecter les mouvements de manière réaliste. Les PNJ s’adaptent dynamiquement aux sons produits par le joueur, enquêtent et peuvent même donner l’alerte.

Rester dans l’ombre : Découvrez l’un des premiers jeux à utiliser la lumière et le son comme mécaniques de gameplay centrales. Utilisez des flèches enflammées pour éteindre les torches et des flèches de mousse pour atténuer les surfaces bruyantes.

Combat basé sur l’infiltration : Frappez sans être vu depuis les ombres grâce au blackjack de Garrett pour assommer les ennemis par derrière, ou utilisez des mines et flèches à gaz spécialisées pour les neutraliser à distance.

Diversion : Les bombes flash aveuglent et désorientent temporairement les ennemis, tandis que les flèches bruiteuses attirent et éloignent les gardes.

Les outils d’un maître voleur : Constituez un arsenal complet d’outils spécialisés, incluant des crochets, des caméras à distance et même des flèches à corde pour atteindre des zones inaccessibles.

Thief: The Dark Project Remastered modernise l’expérience originale avec diverses améliorations de confort de jeu. Dans le cadre du travail de remasterisation, les artistes de Nightdive ont soigneusement mis à jour et amélioré les textures, les modèles graphiques, ainsi que les cinématiques et animations. L’équipe a également revu l’interface utilisateur, en ajoutant une roue des armes et des objets, ainsi qu’un sélecteur de missions. Un support PC a aussi été ajouté pour les campagnes personnalisées, permettant aux joueurs de découvrir les nombreuses missions créées au fil des années par la communauté.

Grâce à son utilisation de la lumière et de l’ombre, ainsi qu’à son accent sur la vulnérabilité du joueur et les approches non létales, Thief: The Dark Project a contribué à façonner des décennies de conception centrée sur l’infiltration. Son influence se retrouve dans tout le genre, inspirant un gameplay immersif et systémique. Le jeu a été récompensé lors des 3e Interactive Achievement Awards (2000) avec le prix de « réalisation exceptionnelle en développement de personnage ou de scénario ». Avec Thief: The Dark Project Remastered, les joueurs peuvent redécouvrir – ou découvrir pour la première fois – le titre qui a fait de l’infiltration non pas seulement une mécanique, mais une philosophie.