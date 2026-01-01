The Walking Dead: Streets of Survival se dévoile sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2
Après le (très) mauvais The Walking Dead: Destinies sur Nintendo Switch, est-ce que la licence de zombie va avoir le droit à une remontada dans le domaine du jeu vidéo ? C'est en tout cas ce que comptent accomplir TRAILMARK Games et AMC Global Media avec l'annonce de The Walking Dead: Streets of Survival, un beat'em up solo qui reprendra les personnages de la série live-action. Attendu pour le 18 septembre 2026 sur consoles Nintendo Switch 1&2 et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.
A noter que Trailmark Games, AMC Global Media, et Maximum Entertainment France ont également signé un partenariat pour proposer The Walking Dead: Streets of Survival en édition physique sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (Game Key) et PS5 à partir du 18 septembre 2026 également.
À propos de The Walking Dead: Streets of Survival :
COMBATTEZ LES MORTS-VIVANTS. SURVIVEZ DANS LES RUES.
The Walking Dead Streets of Survival vous plonge dans des combats arcade intenses au cœur de l'univers impitoyable de The Walking Dead (AMC).
Incarnez les survivants emblématiques Rick Grimes, Daryl Dixon et Michonne et frayez-vous un chemin à travers des tunnels infestés de rôdeurs, des colonies dévastées et des forteresses hostiles où les affrontements explosifs sont légion. Affrontez les Sauveurs, les ennemis les plus redoutables d'Alexandria, menés par Negan, ainsi que des vagues déferlantes de rôdeurs. Déchaînez des combos dévastateurs, utilisez vos armes signatures et lancez des coups de grâce dévastateurs dans une lutte acharnée pour la survie.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Des combats de beat’em up percutants :
Survivez à l’apocalypse grâce à un système de combat réactif et gratifiant. Utilisez des combos de corps à corps brutaux, des attaques à distance capables de décimer des groupes entiers, ou combinez les deux dans des affrontements rapides et intenses.
Affrontez d’immenses hordes de rôdeurs et des ennemis impitoyables :
Combattez à travers des armées de morts-vivants toujours plus menaçantes ainsi que des gangs dangereux de Sauveurs, qui vous obligeront à lutter pour chaque parcelle de terrain et à vous adapter à l’apparition de nouvelles menaces.
Affrontez des boss emblématiques :
Affrontez de puissants rôdeurs appréciés des fans comme Winslow, le Rôdeur du Puits, et bien d’autres, tout en combattant Negan, Simon et les Sauveurs lors de combats de boss intenses en plusieurs phases, mettant à l’épreuve vos compétences, votre stratégie et votre instinct de survie.
Un défi arcade rejouable :
Maîtrisez les mouvements de chaque personnage, améliorez leurs capacités grâce à des arbres de compétences uniques et affrontez plusieurs niveaux de difficulté dans une expérience conçue pour être rejouée encore et encore, avec des défis toujours plus relevés. Vous pouvez également opter pour un mode Facile afin de profiter d’une expérience plus accessible.