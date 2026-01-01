The Walking Dead: Streets of Survival se dévoile sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Après le (très) mauvais The Walking Dead: Destinies sur Nintendo Switch, est-ce que la licence de zombie va avoir le droit à une remontada dans le domaine du jeu vidéo ? C'est en tout cas ce que comptent accomplir TRAILMARK Games et AMC Global Media avec l'annonce de The Walking Dead: Streets of Survival, un beat'em up solo qui reprendra les personnages de la série live-action. Attendu pour le 18 septembre 2026 sur consoles Nintendo Switch 1&2 et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

A noter que Trailmark Games, AMC Global Media, et Maximum Entertainment France ont également signé un partenariat pour proposer The Walking Dead: Streets of Survival en édition physique sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (Game Key) et PS5 à partir du 18 septembre 2026 également .