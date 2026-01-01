Teeto débarquera le 15 juillet sur Nintendo Switch

Dernier titre à avoir rejoint le label Super Rare Originals, Teeto vient d'obtenir sa date de sortie sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Les joueurs pourront ainsi parcourir cette nouvelle aventure colorée à partir du 15 juillet 2026 . Nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

Teeto a le don d’absorber toutes sortes d’objets pour se transformer en formes aussi étonnantes qu’inattendues ! Débloquez des capacités uniques pour déjouer vos ennemis, résoudre des énigmes et découvrir des secrets cachés.

La vie est plus agréable avec un compagnon, et sauver le monde l’est aussi ! Invitez un ami et plongez dans un mode coopératif en écran partagé, où vous pourrez absorber, vous transformer et explorer ensemble.

Le chaos se répand, et les créatures de l’ombre en sont responsables ! Teeto et Nory devront unir leurs forces et utiliser leurs pouvoirs uniques pour mettre fin à la pagaille, rétablir l’équilibre et empêcher le monde de sombrer dans le désordre total.

Michael fut la toute première expérience de Nory, mais ils se sont ensuite multipliés et dispersés à travers le monde comme des paillettes au vent. Retrouvez-les tous et réunissez-les avec leur créatrice !

Teeto et Nory ne sont pas les seuls à avoir besoin d’aide. Au cours de votre aventure, vous rencontrerez une galerie de personnages hauts en couleur, chacun confronté à des problèmes aussi étranges qu’amusants. Donnez-leur un coup de main et ils pourraient vous récompenser avec des objets utiles, des secrets bien cachés ou des capacités inattendues !

La garde-robe de Teeto déborde de tenues extravagantes, allant du plus élégant au plus complètement loufoque. Sauver le monde est important, mais le faire avec style l’est tout autant. Débloquez de nouveaux costumes et apportez votre touche personnelle à l’aventure !