Shape Sender Deluxe se dévoile sur Nintendo Switch

Dead Teapot Games et l'éditeur français Dear Villagers viennent de dévoile leur prochain titre Shape Sender Deluxe. Se présentant comme un puzzle-game narratif, le titre est attendu pour l'automne 2026 sur Nintendo Switch et PC. Une démo est d'ores et déjà disponible sur Steam pour ceux qui souhaiteraient s'y essayer. Nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

Shape Sender Deluxe est un jeu de réflexion narratif incarné par sa mascotte et « créateur », Sendy. Celui-ci s’adresse directement aux joueurs et les invite à résoudre des énigmes basées sur la physique, voire à créer leurs propres niveaux, tout en commentant leurs tentatives et leur créativité au fil des 90 niveaux du jeu.

Grâce à un ensemble d’outils et à leur ingéniosité, les joueurs devront terminer les niveaux en envoyant différentes formes d’un tuyau à un autre. À mesure qu’ils progressent, l’attitude de Sendy à leur égard évolue de manière aussi étrange qu’amusante, donnant lieu à toutes sortes de situations loufoques. La difficulté augmente progressivement avec l’apparition de nouvelles formes, de nouveaux outils et de nouveaux obstacles à combiner.

En plus de leur aventure aux côtés de Sendy, les joueurs pourront créer leurs propres niveaux grâce au mode Éditeur de niveaux, afin de les partager avec leurs amis ou simplement de créer des GIFs mettant en scène les solutions qu’ils auront imaginées.