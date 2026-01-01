Observer System Redux s'offre une version physique sur Nintendo Switch 2
Attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch 2 ce jeudi 18 juin 2026, l'éditeur et distributeur Meridiem vient d'annoncer qu'ils s'occuperont de commercialiser une version physique pour Observer System Redux. Dénommée Observer System Redux- Limited Edition, cette édition propose une copie du jeu, un boîtier spécial, une carte postale lenticulaire en 3D, des cartes publicitaires in-game ainsi que du contenu numérique ! Observer: System Redux – Limited Edition sortira en édition physique sur Nintendo Switch 2 le 30 octobre 2026.
Nous sommes en 2084. Le futur est bien plus sombre que tout ce qu’on aurait pu imaginer. Tout d’abord, il y a eu le nanophage. Une épidémie numérique qui a tué plusieurs milliers de gens qui avaient décidé d’augmenter leur esprit et leur corps. Puis la guerre a éclaté et l’Occident et l’Orient ont été anéantis. Puisqu’il n’y avait plus personne pour prendre le pouvoir, les corporations ont pris le contrôle pour forger leurs propres empires corrompus.
Vous êtes un Observer, un outil d’oppression des corporations, craint et méprisé. Vous piratez les recoins les plus sombres de l’esprit de vos suspects. Vous vous insinuez dans leurs rêves et révélez leurs peurs pour faire avancer votre enquête.
Dans ce récit de science-fiction conçu par Bloober Team, les maîtres de l’horreur des temps modernes, préparez-vous à faire face à un futur dystopique où même vos pensées les plus secrètes sont en péril.
Caractéristiques du jeu :
- Devenez un neuro-enquêteur – Vous incarnez Daniel Lazarski, un enquêteur d’élite futuriste incarné par le regretté Rutger Hauer, icône cyberpunk. En tant qu’Observer, vous piratez l’esprit des suspects pour en extraire des indices et des preuves. Leurs sentiments, pensées et souvenirs seront utilisés pour résoudre l’affaire.
- Dévorez leur rêves – Grâce à un appareil surnommé le Mange-rêve, vous piratez l’esprit des morts pour revivre leurs derniers instants et explorer leurs peurs et obsessions. Plongez dans ces neuro-labyrinthes tortueux et cherchez des indices qui vous aideront à trouver l’insaisissable tueur.
- Découvrez l’ambiance de l’année 2084 – Pénétrez dans un monde ravagé par la guerre et les épidémies numériques, où le désespoir est sociétal et où l’espoir se fait rare. Où la plupart des gens feraient n’importe quoi pour échapper à leur triste existence. Des réalités virtuelles, des drogues psychotropes, des implants neuronaux… choisissez votre mal et laissez-vous envelopper d’un merveilleux oubli. Mais n’oubliez pas que, où que vous soyez, vous ne pourrez jamais échapper à un Observer.