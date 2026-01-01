Observer System Redux s'offre une version physique sur Nintendo Switch 2

Attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch 2 ce jeudi 18 juin 2026 , l'éditeur et distributeur Meridiem vient d'annoncer qu'ils s'occuperont de commercialiser une version physique pour Observer System Redux. Dénommée Observer System Redux- Limited Edition, cette édition propose une copie du jeu, un boîtier spécial, une carte postale lenticulaire en 3D, des cartes publicitaires in-game ainsi que du contenu numérique ! Observer: System Redux – Limited Edition sortira en édition physique sur Nintendo Switch 2 le 30 octobre 2026 .

Nous sommes en 2084. Le futur est bien plus sombre que tout ce qu’on aurait pu imaginer. Tout d’abord, il y a eu le nanophage. Une épidémie numérique qui a tué plusieurs milliers de gens qui avaient décidé d’augmenter leur esprit et leur corps. Puis la guerre a éclaté et l’Occident et l’Orient ont été anéantis. Puisqu’il n’y avait plus personne pour prendre le pouvoir, les corporations ont pris le contrôle pour forger leurs propres empires corrompus.

Vous êtes un Observer, un outil d’oppression des corporations, craint et méprisé. Vous piratez les recoins les plus sombres de l’esprit de vos suspects. Vous vous insinuez dans leurs rêves et révélez leurs peurs pour faire avancer votre enquête.

Dans ce récit de science-fiction conçu par Bloober Team, les maîtres de l’horreur des temps modernes, préparez-vous à faire face à un futur dystopique où même vos pensées les plus secrètes sont en péril.

Caractéristiques du jeu :