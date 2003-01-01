No Rest for the Wicked annoncé sur Nintendo Switch 2

Moon Studios vient de confirmer que son dernier titre en date No Rest for the Wicked allait très bientôt avoir le droit à sa version Nintendo Switch 2. Abandonnant l'univers enchanteur de la licence Ori, c'est une ambiance plus noire qui se profile avec cet Action-RPG dont nous vous laissons découvrir la bande-annonce ci-dessous. Attendu pour octobre 2026 sur PC et PS5, une version Nintendo Switch 2 sera également de la partie, mais nous n'avons pas encore confirmation de sa date de sortie.

No Rest for the Wicked est le jeu de rôle d’action salué par la critique de Moon Studios, la même équipe à l’origine des jeux acclamés Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps.

Le jeu propose un mélange captivant de narration sombre, de visuels peints à la main et d’un système de combat et de RPG de type soulslike parmi les meilleurs du genre.

Les joueurs incarnent un « Cerim », membre d’un ordre sacré doté de pouvoirs mystérieux, chargé de détruire la Peste, une ancienne maladie qui a commencé à ravager l’île d’Isola Sacra, déjà en proie à de grands bouleversements politiques et à la mort.

Les joueurs peuvent collecter et fabriquer des armes, des objets et bien plus encore pour renverser le cours des combats, améliorer leur personnage ainsi que leur foyer, et prendre part à une épopée faite de sang et de bravoure.

Depuis son lancement en accès anticipé, No Rest for the Wicked a reçu plusieurs mises à jour majeures, incluant un mode multijoueur coopératif, des duels PvP et des possibilités de combat enrichies.