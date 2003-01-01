Nintendo victime d'une fuite de données, un pirate aurait dérobé 859 Mo de données via TINYpulse

Un pirate informatique utilisant le pseudonyme SHADOWBYT3$ aurait selon ses dires dérobé environ 859 Mo de données en profitant d'une faille de sécurité des sytèmes TINYpulse. Cette affirmation date de la semaine dernière, mais aucun communiqué officiel n'a encore été fait du côté de Nintendo. Toujours selon les dires du pirate, les données récupérées serait essentiellement liées aux employés de la firme :

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commentaires sur le lieu de travail

dossiers de progression des employés

Après le Gigaleak de 2020 et le Teraleak de 2024, force est de constater que les coups durs semblent se poursuivent du côté de Nintendo et ses partenaires. Nous attendrons de voir si un communiqué officiel sera publié prochainement, et si le piratage est avéré, si des données sensibles se sont effectivement retrouvées dans la nature.

Source : Technadu