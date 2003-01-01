Nintendo-Master.com est (encore) de retour !

Décidément, c'est la loi des séries ! Le site a "crashé" et nous avons du tout réinstaller. Rien de grave dans l'absolu sauf que dans notre précipitation les données des deux derniers jours ont été écrasées...

Donc nous revoilà au point de départ- ou presque ! Je ne vais pas vous refaire l'intégralité de l'article original mais sachez juste que le site a été modernisé et sa sécurité à été renforcée (ça se voit, non ?)

En attendant de régler les problèmes liés aux attaques répétées de bot, nous avons du suspendre les inscriptions pour le moment. Les nouveaux venus peuvent nous rejoindre sur notre serveur Discord (que nous comptons animer un peu plus à l'avenir...). Pour la même raison, les blogs ont été fermés et notez que d'ici le 31 décembre les blogs comme les forums seront supprimés. Il est vrai qu'ils n'ont plus la pertinence qu'ils avaient, il y a encore quelques années. On cherche des solutions pour les remplacer efficacement comme permettre aux membres d'écrire des tests de jeux par exemple.

Beaucoup d'efforts ont été faits pour rendre le site plus fluide et rapide, et nous travaillons à une nouvelle version qui arrivera je l'espère (un jour). Vous avez peut-être remarqué que la banque d'émoji a été mise à jour et qu'il y a désormais des petits j'aime / j'aime pas respectant l'anonymat de chaque membre au bas des articles, des tests et des commentaires.

A propos du respect du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), sachez que vos données sont collectées par Google (qui impose l'utilisation d'une CMP certifiée IAB TCF v2.2 pour diffuser des annonces en Europe) et de ce côté, c'est conforme. C'est le point le plus important. Vous devez rester maître de vos données. Il y a cependant des ajouts et des mises à jour à faire notamment en vous permettant de vous désinscrire très simplement ou encore en rectifiant les mentions légales. Tout ceci est en cours.

Comme écrit précédemment, on vous remercie chaleureusement pour votre fidélité et votre implication sur le site. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire part de vos remarques et de vos idées.

Bon, je sais qu'on dit jamais deux sans trois mais logiquement, cette fois-ci c'est la bonne (je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression de me "jeter de l'oeil"). Désolé pour les news et les tests qui ont disparu. On devrait remettre les principales news et les news les plus importantes.

Etc'est reparti pour un tour.