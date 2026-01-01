Moss: The Forgotten Relic sortira mi-juillet sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

C'est à l'occasion de l'IGN Live que Polyarc a dévoilé la date de sortie de son dernier jeu d'aventure Moss: The Forgotten Relic. Attendu pour le 16 juillet 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Moss: The Forgotten Relic est une aventure émouvante et atmosphérique se déroulant dans les pages d’un livre de contes vivant façonné par une magie ancestrale et des dangers oubliés.

En réunissant Moss et Moss: Book II dans une seule et même édition, The Forgotten Relic retrace l’intégralité du voyage de Quill, une jeune souris entraînée dans une quête périlleuse pour sauver son monde de forces occultes. La démo Steam de Moss: The Forgotten Relic, lancée le 8 juin avant sa participation au Steam Next Fest, offre aux joueurs une première occasion de découvrir comment la relation unique entre le joueur et l’héroïne a été soigneusement repensée pour le PC et les consoles.

La double perspective caractéristique de Moss: The Forgotten Relic défie les conventions du genre afin de créer un lien émotionnel plus profond entre le joueur et l’héroïne du jeu. Le joueur incarne ainsi un gardien, tandis que Quill devient à la fois sa compagne d’aventure et la personne qu’il doit protéger.

Ensemble, Quill et le Lecteur traverseront un royaume déchu et résoudront d’ingénieuses énigmes environnementales dans un univers fantastique présenté comme un diorama vivant, peuplé d’ennemis redoutables et d’obstacles dangereux.